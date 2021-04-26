Habituation（習慣）和 Adaptation（適應）兩個字眼在中文的意思好像差不多，都是接受了某些事情，文意上可以互相替換使用。但這邊的Adaptation不是指動物適應環境進化那種，純粹是行為上或心態上那種。

小美的老公每天都會打她，日子有功，她習慣了／她適應了。就算是英文，這兩字有時也可互換使用，不會有明顯的語意問題。

May adapts to the violence of her husband. / May habituates the violence of her husband.

都是日子有功，對某些事情就接受了，再不會大驚小怪。

不過在心理學或行為學上面，這兩個概念是從根底裏不一樣的。最根本的分別，就是Habituation的過程中動物有學習到新事物，而Adaptation則沒有任何學習。當然這些都是實驗室內排除了其他因素後得出的結論，現實中往往都是甚麼都有的，只是比例多與少的問題。

Adaptation

所有生物之所以能作出反應，都是由感知神經元（Sensory Neurons）探測外界的變化，然後透過中樞神經系統下達指令，讓運動神經元（Motor Neurons）控制筋肉的收縮以做出相應的動作。

Adaptation純粹是神經元疲勞不能運作的結果。經過休息後，動物又馬上會可以做出原先的反應。因為他們不作出反應純粹是神經元疲勞引致不能正常運作，所以過程中沒有學習的。

Adaptation又可以分為Sensory Adaptation和Motor Adaptation兩種。顧名思議，就是不同神經元疲勞到不能正常運作的分類方式吧。一般的Adaptation主要是指前者，後者則比較少見。

Sensory Adaptation的話，可以看一下這例子應該就明白了。家裏有養寵物的人一般都不會在家裏聞到那味道，因為他們在家的時間太長嗅覺神經元會直接忽略那些氣味。不過離家一陣子再回去，你又會突然嗅到有些味道，然後洗個澡看個電視你又會聞不到了。

Habituation

Habituation跟Adaptation很相似，也需要動物持續接觸特定的環境訊息。假如一隻狗有點害怕聖誕樹，然後讓牠每天都與聖誕樹生活在一起，牠漸漸也會學懂那聖誕樹的存在對牠沒有意義，然後因為看到聖誕樹的緊張反應就會慢慢減少。

那跟Adaptation有甚麼分別？最大分別就是透過Habituation學會對某事物不作出反應的話，其實那動物是知道那個事物的存在，只是學會不作出反應；而Adaptation的話，動物是因為再也感知不到那事物而不作出反應。

另外Habituation是可持續的，狗習慣了聖誕樹的存在以後，就算離家遛狗幾小時回來後，牠不會再次回復原狀從零開始。

對於處理狗隻的緊張／驚恐，一般會用的方式都是減敏和反制約。以減敏來說，其實就是一種讓動物一步一步、以極慢的速度逐漸Habituate一個讓牠們害怕的事物。前題是那個強度不會引發起動物任何的驚恐反應。

如果減敏過程中使用的刺激物重複的頻率太高，也是很有機會讓狗直接墮入Adaptation的輪迴，然後一直做一直做也沒有進展。當然也要看狗怕的是甚麼類型的東西。

純粹用減敏的話，需時都是極長極長的。所以處理驚恐之類的問題，一般都會連同反制約一起應用，使狗的學習可以加速。

一般日常生活上的應用其實也不用分得這麼細，只是最近聽多了朋友在談論甚麼他的狗緊張就帶牠去多看，讓牠適應呀；或者讓牠多去看車讓牠習慣一下之類。我覺得可能這也是個機會，把這兩個概念簡單定義出來讓大家多了解當中有甚麼分別。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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