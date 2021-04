Habituation(習慣)和 Adaptation(適應)兩個字眼在中文的意思好像差不多,都是接受了某些事情,文意上可以互相替換使用。但這邊的Adaptation不是指動物適應環境進化那種,純粹是行為上或心態上那種。

小美的老公每天都會打她,日子有功,她習慣了/她適應了。就算是英文,這兩字有時也可互換使用,不會有明顯的語意問題。

May adapts to the violence of her husband. / May habituates the violence of her husband.

都是日子有功,對某些事情就接受了,再不會大驚小怪。

不過在心理學或行為學上面,這兩個概念是從根底裏不一樣的。最根本的分別,就是Habituation的過程中動物有學習到新事物,而Adaptation則沒有任何學習。當然這些都是實驗室內排除了其他因素後得出的結論,現實中往往都是甚麼都有的,只是比例多與少的問題。

Adaptation

所有生物之所以能作出反應,都是由感知神經元(Sensory Neurons)探測外界的變化,然後透過中樞神經系統下達指令,讓運動神經元(Motor Neurons)控制筋肉的收縮以做出相應的動作。

Adaptation純粹是神經元疲勞不能運作的結果。經過休息後,動物又馬上會可以做出原先的反應。因為他們不作出反應純粹是神經元疲勞引致不能正常運作,所以過程中沒有學習的。

Adaptation又可以分為Sensory Adaptation和Motor Adaptation兩種。顧名思議,就是不同神經元疲勞到不能正常運作的分類方式吧。一般的Adaptation主要是指前者,後者則比較少見。

Sensory Adaptation的話,可以看一下這例子應該就明白了。家裏有養寵物的人一般都不會在家裏聞到那味道,因為他們在家的時間太長嗅覺神經元會直接忽略那些氣味。不過離家一陣子再回去,你又會突然嗅到有些味道,然後洗個澡看個電視你又會聞不到了。

Habituation

Habituation跟Adaptation很相似,也需要動物持續接觸特定的環境訊息。假如一隻狗有點害怕聖誕樹,然後讓牠每天都與聖誕樹生活在一起,牠漸漸也會學懂那聖誕樹的存在對牠沒有意義,然後因為看到聖誕樹的緊張反應就會慢慢減少。

那跟Adaptation有甚麼分別?最大分別就是透過Habituation學會對某事物不作出反應的話,其實那動物是知道那個事物的存在,只是學會不作出反應;而Adaptation的話,動物是因為再也感知不到那事物而不作出反應。

另外Habituation是可持續的,狗習慣了聖誕樹的存在以後,就算離家遛狗幾小時回來後,牠不會再次回復原狀從零開始。

對於處理狗隻的緊張/驚恐,一般會用的方式都是減敏和反制約。以減敏來說,其實就是一種讓動物一步一步、以極慢的速度逐漸Habituate一個讓牠們害怕的事物。前題是那個強度不會引發起動物任何的驚恐反應。

如果減敏過程中使用的刺激物重複的頻率太高,也是很有機會讓狗直接墮入Adaptation的輪迴,然後一直做一直做也沒有進展。當然也要看狗怕的是甚麼類型的東西。

純粹用減敏的話,需時都是極長極長的。所以處理驚恐之類的問題,一般都會連同反制約一起應用,使狗的學習可以加速。

一般日常生活上的應用其實也不用分得這麼細,只是最近聽多了朋友在談論甚麼他的狗緊張就帶牠去多看,讓牠適應呀;或者讓牠多去看車讓牠習慣一下之類。我覺得可能這也是個機會,把這兩個概念簡單定義出來讓大家多了解當中有甚麼分別。

撰文:小明(轉載自Bambiland)

• 認證專門寵物犬訓練師CTC(Certificate in Training and Counseling)

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

