近年人氣十足的姜濤，先前在頒獎禮上說到希望香港歌手可以再次成為亞洲第一。那麼，如果他在日本出道，日本女生又有甚麼感覺呢？而他又會不會成為日本女生喜歡的對象呢？我們請來了海外街坊阿瓏幫忙，拿着姜濤最新的MV片段給日本女性看看，訪問一下她們對他有何感覺。

選最有好感Mirror成員 Jeremy力壓姜濤、AK

今次街訪，大多受訪者都認為姜濤第一眼看上去像韓國藝人，基本上都覺得他很英俊有型。另外的就覺得他也像日本的演藝公司尊尼事務所的旗下藝人，該公司的男藝人包括木村拓哉、山下智久等等。

在日本，普遍的男團都要樣子俊俏之餘，也要能歌善舞。一眾受訪女士看完姜濤新歌的MV，都覺得他的演出很有個性，想必他以亞洲為目標，下了不少苦功練習歌技舞藝，連日本的朋友都認同他，看來打進亞洲並不是夢。

問到對Mirror入面哪位成員最有好感，一眾女生選出了姜濤、AK（Anson Kong）以及Jeremy三位，得到最高票數是Jeremy，原因是「身高」、「笑容很好看」、「鼻子很挺」。

最後說到香港，較年輕受訪者並不知道香港在哪裏，也幾乎沒有人說得出香港的藝人名字，只有一位中年女性說出了成龍的名字。

採訪：林尉瓏

攝影：古港龍

編輯：鄒仲安

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