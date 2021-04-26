天氣日漸和暖，讓人只想留在室內乘涼，不過難得周末留在家中實在可惜。今個周末是五一假期，為大家推薦不同的主題展，不用怕天氣熱，更可外出放鬆心情。

撐本土文化 100首歌了解廣東歌文化

為了推廣廣東歌文化，著名音樂人陳詠謙與Sunny Idea合作推出「Shuffle&Repeat」﹐舉行以廣東歌為題的「廣東歌101」活動，將會舉行一連80天大大小小的活動，像是填詞及作曲工作坊、《廣東歌之過去、現在與將來》等不同的展覽及交流會。為期40天的「100首不能不聽的廣東歌」將率先在時代廣場展出，展板將展示80年代至2010年各個年代的25首廣東歌，推薦給大眾，更會展出多個歌手的珍藏品，像是許冠傑的黑膠唱片及母帶等。

而「廣東歌101」更會推出10場Slient Concert，將會由許廷鏗、衛蘭、林奕匡等人即場演唱歌曲。入場人士會帶上無線耳機，體驗歌手像在自己耳邊唱歌的感覺。是次活動更與JOOX合作，舉辦了「時代錄音室」試音活動，以發掘有潛質的音樂人才。支持廣東歌文化的大家一定不容錯過！

「100首不能不聽的廣東歌」

日期：即日至2021年5月31日

時間：早上10時至晚上10時

地點：香港銅鑼灣時代廣場5樓

變形金剛展打卡最後衝刺 集50款人氣玩具

全港首個《變形金剛：斯比頓傳奇》的期間限定店終於在皇室堡舉行了！期間限定店不但集結了超過50款人氣玩具，像是以80年代包裝設計的「變形金剛頭領戰士系列」，更設了4大宇宙戰鬥場景，不止有近1.7米高的大黃峰，更有近2米高的柯柏文。活動非常適合一家大小出行，更一次過滿足了想打卡以及購買戰利品的大家！

皇室堡 x 變形金剛：斯比頓傳奇 超能爭霸

日期：即日至2021年5月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：皇室堡地下中庭

結合藝術 x 健身 體驗Digital Fitness

為了讓「低頭族」暫時離開手機熒幕，Brainrental與尖沙咀K11合作舉辦了一個「Digital Fitness」健身體驗，利用一系列實驗性的藝術裝置及健身器材，讓參加者體驗一個新穎的健身方式。除此之外，現場更設巨型手掌私人教練Jimmy供參考者打卡，十分吸引！

「Digital Fitness」健身體驗

日期：即日至2021年5月9日

時間：早上11時至晚上10時

地點：K11 Art Mall 地庫2樓chi K11 藝術空間

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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