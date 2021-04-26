很多家長都很擔心把孩子獨自放在車上會發生意外，其實把愛犬獨留車裏也會有「意外」發生！台灣一名飼主把哥基獨留在車上，沒想到下車之後，牠居然把車反鎖，傻眼的車主哀怨發文，直說：「又要花錢了啦！」

照片中把自己反鎖在貨車中的哥基，看着車主在車外焦急地晃來晃去，還一臉「你在幹嘛」的樣子。打不開車門的飼主，只好叫鎖匠來開鎖。當車門打開時，哥基圓滾滾的大眼睛露出毫無悔意的無辜表情，讓其他飼主看了紛紛表示：「為什（甚）麼看到狗感覺牠很開心？」、「要不是腳短了點，車早開走了」、「老司基」、「怎麼這麼聰明」、「扣伙食費啦」、「恩～看他表情，犯人完全沒有悔意」、「三杯吧」、「懂鎖」、「笑死」、「看眼睛應該有二哈（雪橇犬）的血統」，大家都覺得又好氣又好笑。

另外有飼主表示，自己也有被愛犬反鎖過的經驗。「我也常被我家哥基鎖在房間外呢」、「上次晚上11點自己鎖車門，整個差點打破車窗，幸好找到可以夜間開鎖！」。還有一名飼主分享四年前的慘事，她說：「我們也曾經被狗鎖在車外，鎖上後牠在裡（裏）面吹冷氣翻肚睡著（着） ，怎麼拍玻璃都沒反應。我們坐計程車回家拿備用鑰匙，從此之後（即使）短時間離開（也）不敢關窗。」總之，愛犬闖禍還好沒有大礙，主人也只能自己摸摸鼻子全數承擔。誰叫狗兒子、狗女兒是自己養的心頭肉呢！

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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