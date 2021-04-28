特約報道｜一場世紀疫症顛覆了時裝界的節奏與生態，但換一個角度，也讓香港人發掘更多本土品牌，重新認識Made in Hong Kong也是質素的保證。TDC即將舉行的時尚購物展2021就召集了16個本地時裝品牌坐陣，盡覽 S/S現貨及F/W預購系列，讓一眾「時裝控」親身見證這班時裝設計勢力的崛起！

「本地時裝品牌在設計感與實用性當中拿揑準確。 」 - Constance Lee

(時裝造型師，合作藝人包括張敬軒、許廷鏗、姜濤等)

Constance愛時裝的原因很純粹，全因一個「靚」字。「時裝可以突出個性，就像化妝一樣令人更自信。而我對時裝的結構有一份執迷，同一個設計，運用不同布料、剪裁可以起不同變化，這種趣味令我更迷上時裝。」

對時裝結構鍾情、也對本地品牌有一份情意結，Constance喜見新一代設計師崛起，風格也愈見多元化。「香港的時裝設計師有一種特性，他們吸收了外國文化、骨子裡仍能保留本土味道，並擅於將兩者融合造出一種Fusion風格。而年輕設計師的技術也愈趨成熟，令更多人認識到有質素的本地品牌。」作為Stylist，Constance經常會以本地品牌Mix & Match，她坦言藝人對本地時裝品牌的接受能力有所提高，令她可以隨心所欲地發揮創意。「我自己日常穿搭偏向簡單型格，但做藝人Styling會選擇舞台感較強的設計，而本地品牌在這兩方面拿捏得很準確，在設計感與實用性當中取得平衡，像DEMO的優雅華麗、Kit Wan Studios的舞台型格都是我的心水。」

「模糊的身份界線令本地的時裝設計師更能無拘束地創作。 」 - Syan Leung

(時裝造型師及時尚雜誌Mindly Journal 創辦人)

對Syan而言，時裝是強而有力的工具，沉默地為每個人說故事。「時裝可以令人建立自信、甚至改造氣質，讓穿戴者用衣服去表達自己。」有人說本土時裝已死，Syan反認為近年造就了一個很好的機遇予設計師。「我自己從前較少留意本地時裝，但近年品牌可以透過網上平台推廣，反而令大眾有更多認識。」

問到Syan對本地時裝品牌的觀感？他認為香港時裝設計師擁有國際視野，又能吸納不同元素融會貫通。「香港人沒有一個確切的身份認同，這種模糊界限反而令創作更加自由，更無拘無束地做自己喜歡的作品。」他坦言本地時裝可塑性甚高，質素也不斷進步，像DEMO、The World is your Oyster、Redemptive及Charlotte Ng Studio就是自己心水。「藝人也希望透過衣著突出自己個性，近年他們較願意接受非主流或本地品牌，當愈來愈多主流文化願意穿本地時裝，就會有一種帶領的作用。」

「由穿衣的人去定義衣服的性別。 」 -Derek Chan

(品牌DEMO設計師兼創辦人，系列於Harvey Nichols有售)

DEMO的主腦人Derek鍾情藝術，他認為在眾多藝術之中時裝與人的聯繫最深，故走上了時裝設計師之路。提到本地市場發展，有人會覺得地方太細，但這卻成為了Derek眼中的優勢。「香港就是因為地方細、距離近，很容易可以連結不同範疇的人。而且這裡資訊發達，設計師可以接觸不同地方的資訊，資源更加集中。」

DEMO的品牌定位向來較中性，但中性不是沒有性別，而是將男、女兩個性別元素二合為一。「我覺得男、女裝不應有一條界線，應該由穿衣的人去定義衣服的性別。」Derek形容現時DEMO的顧客群就是「喜歡於黑暗中閃耀的星星」，而這也正是他的初衷，希望以衣飾將每個人的光芒閃耀出來。

「時裝背後的故事賦予衣服一種更深層意義。 」 -Charlotte Ng

(品牌Charlotte Ng Studio設計師兼創辦人，系列於Harvey Nichols有售)

Charlotte對時裝，時刻帶著一種尋幽探秘的況味。「時裝很有趣，你可以從對方的衣著打扮窺探這個人的性格，時裝本身就是一種語言。」

品牌成立短短兩年，Charlotte坦言自己很幸運，發展算是在預期之中，但她經常提醒自己要尋求進步。「做設計不可以給自己規限，你可以參考前人、但必須要創造自己的方向，行新的路才會成功。」Charlotte的設計成功贏得一班思想獨立、懂得欣賞自己的女性垂青，除了衣飾本身，她們對衣服背後的故事更感興趣。「我喜歡向顧客講解時裝背後的故事，這種獨特性賦予衣服一種更深層的意義。」

「每個品牌都要有獨特性，讓人一眼就認出來。 」Wilson Choi

(品牌REDEMPTIVE設計師兼創辦人，入圍上海2021 Yu Prize)

Wilson讀書時期已涉獵不同設計範疇，由平面、多媒體到時裝，眾裡尋她，始終是時裝給他最大滿足感。「時裝由尋找靈感、繪圖、做版甚至找模特兒也一腳踢，但這過程反而能給我最大的肯定。」Wilson的設計贏盡掌聲，也贏得國際間的認同，並晉身2021 Yu Prize的 16強。這次上海之行有何得著？「今次的經驗令我大開眼界，認識國內市場、買手、品牌高層及雜誌編輯，也更了解不同的市場需要。」

在Wilson眼中，成功的品牌需要有獨特個性，讓人一眼就認出來。而REDEMPTIVE建立的強烈風格就吸引到一班願意接受獨立設計、勇於創新的人。「喜歡REDEMPTIVE的人都重視品牌理念，他們注重衣服背後故事及意義，這也是我希望達到的目標。」

時尚購物展Lifestyle ShoppingFest 2021時裝控召集！

除了DEMO、Charlotte Ng Studio及REDEMPTIVE，今天起一連五天的時尚購物展亦有多個香港時裝設計師品牌參與，包括ARTO.、CAR2IE、FromClothingOf、Kevin Ho、Luke Chan、MODEMENT、WHY、Lapeewee、Mavis Studio Leather、By Jill、Midnight Factory、Astra Tailoring及YMDH，聚集一班年輕時裝勢力。

Syan及Constance特意計用設計師的作品，精心配搭了多個適合不同場合的時尚造型。

時尚購物展 2021

除了年青設計師的時裝作品外，同場更有本地珠寶美妝、精品家電等超過400家展商為大家呈獻一系列自家設計產品，千萬不要錯過今次撐本地品牌的好機會！

香港貿發局時尚購物展 2021

日期：4月28日至5月2日

地點：灣仔香港會議展覽中心Hall 1B-D

優惠券及展會詳情：https://ecoupon.hktdc.com/lsf/tabs/home

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