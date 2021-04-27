不論男女老幼都有機會有膝痛問題，特別是受風濕因擾人士，每逢起風下雨就會膝痛，香港註冊中醫及註冊物理治療師陳國正提醒姿勢也有影響，如經常蹲下抹地，會導致關節囊受壓，令組織容易有水腫及疼痛，建議每日花幾分鐘自己按壓穴位及做鍛煉四頭肌的運動，有助紓緩膝痛。

四大膝痛穴位

陳國正醫師指按壓4個穴位有助紓緩膝痛，包括：陰陵泉、膝眼穴、委中穴及內關穴。「第一個穴位陰陵泉，在脛骨內側掃向上最頂的凹位，可打圓圈大概做一半鐘至一分鐘，哪隻腳痛就按那一邊，可一日按一至兩次。第二個穴位是膝眼穴，在膝蓋下側有兩個凹位，找到後可用手指按壓，有痠痛感打圈，做大概一分鐘至三分鐘，一日做一至兩次。接着第三個是委中穴，位於膝蓋正後方位置，有痠痛感打圈按一分鐘，同樣是哪隻腳痛就按那一邊，一日做一至兩次。最後一個穴位是內關穴，在手部橫紋往手肘方向大約三隻手指位，找到後有痠痛感打圈，做大概一分鐘，力度在接受範圍內便可。如指甲較長可能要用棉花墊着，一日可按一至三次。 」

兩個補腎穴位可紓緩風濕性膝痛

陳國正醫師解釋風濕當中的「風」是指突然和猜測不到的症狀，「中風因突然病發所以是風，膝痛有時會突然病發，也是風。而濕是一種要處理很久的問題，所以如果有風濕痛，一定要將「風」及「濕」這兩個病因清走。」陳國正醫師續稱，按壓三個穴位有助紓緩風濕痛，「第一個是風池穴，在耳後完骨凹位，找到後有痠痛感就打圈，建議兩邊也做，力度在接受範圍之內便可。第二個穴位是風市穴，站立時雙手於身旁垂下，中指指尖碰到一點就是風市穴，用手指按壓，有痠痛感就打圈，兩邊各做一分鐘，一日可做一至三次。最後一個穴位是三陰交，三陰交指三條陰經的交匯點，是一個怯濕很好的穴位，在小腿內側腳眼對上四隻手指位，找到後用手指按壓，有痠痛感打圈，做一分鐘，一日可做一至兩次。」

陳國正醫師補充，在中醫角度腎主骨，故按壓補腎的穴位也有助紓緩膝痛，「第一個穴位是關元穴，在肚臍對下四隻手指位，找到後按壓，有痠痛感打圈，做一分鐘，一日可做一至兩次。第二個穴位是命門穴，在肚臍對面脊骨位置，找到穴位後可按壓或敲打，敲打這位置，做一分鐘，一日可做一至兩次。

三個動作紓緩膝痛

除了穴位按摩之外，陳國正醫師也推介三個紓緩膝痛動作，「第一個是強化內側四頭肌的運動，如有腰痛人士可靠牆做，先打開成8字腳，然後屈膝至大概30至40度，維持3至5秒，再伸直腳，十下為一組，一日做一至三組。第二個運動是用網球刺激背部反射區，在肩夾骨和脊骨之間的區域能紓緩膝蓋痛楚，如左邊膝痛可將網球放於左邊肩夾骨，然後靠牆按壓就可以，大概做一至三分鐘，一日做一至三次。接着還有一個反射區能幫助紓緩膝痛，就是第二掌骨側反射區和第五掌骨側反射區。掌骨側反射區可分為三等份，上三份一是橫隔膜以上；中間三份一是橫隔膜和肚臍；下三分一是肚臍以下，所以要針對膝痛就要用下三分一。可將一隻手的第五掌骨敲打另一隻手第二掌骨的下三分一，大概敲打一分鐘，一日做一至三次就可以紓緩膝痛。」

避免屈膝過九十度

陳國正醫師提醒膝痛人士，盡量不要屈膝超過90度，「屈曲多過90度，對膝蓋關節會造成很大壓力，如果要做家務的話就盡量不要蹲下抹地，日常也盡量減少盤膝及翹腳坐，當然也要透過運動鍛煉四頭肌，增強肌力保護膝關節。」

陳國正醫師最後補充，穴位按摩只要有酸麻脹的感覺就可以，毋須太大力；另外也要留意指甲長度，如太長會容易受傷。而上述提到的穴位都很安全，即使按錯亦只會影響療效，不會有任何副作用。但要注意以上方法只是針對一些肌肉疼痛，若果牽涉嚴重病理，應請教醫生。

記者：馮思穎

攝影：林正言、鄭明川

編輯：鄒仲安

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