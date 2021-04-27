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膝痛｜風濕骨痛原來同腎有關 中醫教每日4分鐘按肚及脊骨穴位可紓緩痛楚

6小時前

不論男女老幼都有機會有膝痛問題，特別是受風濕因擾人士，每逢起風下雨就會膝痛香港註冊中醫及註冊物理治療師陳國正提醒姿勢也有影響，如經常蹲下抹地，會導致關節囊受壓，令組織容易有水腫及疼痛，建議每日花幾分鐘自己按壓穴位及做鍛煉四頭肌的運動，有助紓緩膝痛。

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四大膝痛穴位

陳國正醫師指按壓4個穴位有助紓緩膝痛，包括：陰陵泉、膝眼穴、委中穴及內關穴。「第一個穴位陰陵泉，在脛骨內側掃向上最頂的凹位，可打圓圈大概做一半鐘至一分鐘，哪隻腳痛就按那一邊，可一日按一至兩次。第二個穴位是膝眼穴，在膝蓋下側有兩個凹位，找到後可用手指按壓，有痠痛感打圈，做大概一分鐘至三分鐘，一日做一至兩次。接着第三個是委中穴，位於膝蓋正後方位置，有痠痛感打圈按一分鐘，同樣是哪隻腳痛就按那一邊，一日做一至兩次。最後一個穴位是內關穴，在手部橫紋往手肘方向大約三隻手指位，找到後有痠痛感打圈，做大概一分鐘，力度在接受範圍內便可。如指甲較長可能要用棉花墊着，一日可按一至三次。 」

兩個補腎穴位可紓緩風濕性膝痛

陳國正醫師解釋風濕當中的「風」是指突然和猜測不到的症狀，「中風因突然病發所以是風，膝痛有時會突然病發，也是風。而濕是一種要處理很久的問題，所以如果有風濕痛，一定要將「風」及「濕」這兩個病因清走。」陳國正醫師續稱，按壓三個穴位有助紓緩風濕痛，「第一個是風池穴，在耳後完骨凹位，找到後有痠痛感就打圈，建議兩邊也做，力度在接受範圍之內便可。第二個穴位是風市穴，站立時雙手於身旁垂下，中指指尖碰到一點就是風市穴，用手指按壓，有痠痛感就打圈，兩邊各做一分鐘，一日可做一至三次。最後一個穴位是三陰交，三陰交指三條陰經的交匯點，是一個怯濕很好的穴位，在小腿內側腳眼對上四隻手指位，找到後用手指按壓，有痠痛感打圈，做一分鐘，一日可做一至兩次。」

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陳國正醫師補充，在中醫角度腎主骨，故按壓補腎的穴位也有助紓緩膝痛，「第一個穴位是關元穴，在肚臍對下四隻手指位，找到後按壓，有痠痛感打圈，做一分鐘，一日可做一至兩次。第二個穴位是命門穴，在肚臍對面脊骨位置，找到穴位後可按壓或敲打，敲打這位置，做一分鐘，一日可做一至兩次。

三個動作紓緩膝痛

除了穴位按摩之外，陳國正醫師也推介三個紓緩膝痛動作，「第一個是強化內側四頭肌的運動，如有腰痛人士可靠牆做，先打開成8字腳，然後屈膝至大概30至40度，維持3至5秒，再伸直腳，十下為一組，一日做一至三組。第二個運動是用網球刺激背部反射區，在肩夾骨和脊骨之間的區域能紓緩膝蓋痛楚，如左邊膝痛可將網球放於左邊肩夾骨，然後靠牆按壓就可以，大概做一至三分鐘，一日做一至三次。接着還有一個反射區能幫助紓緩膝痛，就是第二掌骨側反射區和第五掌骨側反射區。掌骨側反射區可分為三等份，上三份一是橫隔膜以上；中間三份一是橫隔膜和肚臍；下三分一是肚臍以下，所以要針對膝痛就要用下三分一。可將一隻手的第五掌骨敲打另一隻手第二掌骨的下三分一，大概敲打一分鐘，一日做一至三次就可以紓緩膝痛。」

避免屈膝過九十度

陳國正醫師提醒膝痛人士，盡量不要屈膝超過90度，「屈曲多過90度，對膝蓋關節會造成很大壓力，如果要做家務的話就盡量不要蹲下抹地，日常也盡量減少盤膝及翹腳坐，當然也要透過運動鍛煉四頭肌，增強肌力保護膝關節。」

陳國正醫師最後補充，穴位按摩只要有酸麻脹的感覺就可以，毋須太大力；另外也要留意指甲長度，如太長會容易受傷。而上述提到的穴位都很安全，即使按錯亦只會影響療效，不會有任何副作用。但要注意以上方法只是針對一些肌肉疼痛，若果牽涉嚴重病理，應請教醫生。

記者：馮思穎

攝影：林正言、鄭明川

編輯：鄒仲安

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