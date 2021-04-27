母愛令人動容。台灣動保團體於本月20日接報，到高雄燕巢公墓區旁營救一隻母犬。牠的脖子被鐵鏈勒到見骨，散發腐爛的惡臭，一旁土堆則有6隻剛出生的幼犬。狗媽媽身受重傷，見到外人靠近仍奮力護着小狗。在被吹箭麻醉後，動保團體才得以將牠與孩子共7隻狗送醫治療。

高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華表示，協會人員於20日接報有母犬出現在燕巢公墓旁已兩周，日前這隻母犬生產而附近沒有甚麼食物，希望協會人員能前往救援，否則這窩狗應該全部都會死掉。王小華表示，協會人員到場時看到這隻母狗垂着奶，一看就知剛生產過，旁邊的土堆有多隻眼睛都還沒睜開的小狗。母狗脖子還留有鐵鏈，鐵鏈把牠的脖子勒到見骨，散發惡臭。協會人員救援時，母狗對協會人員充滿警戒，不斷吠叫。在不得已情況下，協會人員以吹箭將母犬麻醉，並在一旁土堆挖出共6隻幼犬。

王小華表示，母犬頸上的鐵鏈證明牠曾被人飼養，判定是懷孕後被飼主於兩周前丟棄在公墓區，想讓牠自生自滅。日前牠生產幼犬後，路過民眾覺得不忍，才通報協會前往救援，協會人員已於20日將這1大6小共7隻狗兒送醫治療。高市動保處表示，依動保法規定，棄養狗隻可罰三萬至十五萬元台幣（折合約港幣八千三百至四萬元），將就此事進行了解。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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