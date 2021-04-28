遊走京都，都是想感受古色古香的日本風情，放鬆身心靈。最近於4月20日新開張的「Withceed西洞院京都」（hotel tou nishinotoin kyoto by withceed）就是糅合歷史與時尚設計，將京都文化呈現眼前。

Withceed西洞院位於西洞院通內，距離京都站約10分鐘路程，在文化財產「東本願寺」及世界文化遺產「西本願寺」之間，自然融入當地的文藝精神之中。

酒店由日本設計公司Suppose Design Office所負責，以日文「奧」、即中文的「內在」作為酒店主題，室內用上光影及經佈置的物件距離，營造出自然又具文藝氣色的感覺。

此外，庭園設計師橋本善次郎及「Landscape Niwatan Design + Artisan Office」為酒店庭園把關，利用「閃綠片岩」變成「迎石」，讓住客仿似走進山洞後，到達另一個與世隔絕的無憂世界。

酒店有10種不同房型，合共有121間房，供2至5人的不同組合居住，房價由1萬日圓起（約717港元）。若想小酌一杯，酒店亦有咖啡廳與酒吧結合的「咖啡＆酒吧・奧」（Cafe&bar Oku），有售賣「京銘茶」的抹茶牛奶、「京都釀造」的手工啤，更有新西蘭咖啡店「Allpress Espresso」的西式早餐等，無論是早午晚都能提供美妙絕倫的體驗。

Withceed西洞院京都

地址：京都府京都市下京区西洞院通花屋町下る西洞院町 455

交通：JR京都站步行10分鐘

資料來源：Withceed西洞院京都

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）