近十年車壇好流行一種衍生性車系產品，顧名思義就是車廠很喜歡將一些現有車系衍生出一系列的新產品，最經典的例子就莫過於的寶馬GT（Gran Turismo）車系。2009年寶馬就首度推出了第一代亦都是唯一一代的5系GT，雖然外形上跟當時的F10 5系房車看似沒有甚麼關係，但5系GT底蘊就是由5系房車衍生出來的車系。來到2021年，5系GT亦都投胎轉世變成6系GT，而近日中期小改款的6系GT終於來到香港了，不過今次就當然不是純粹介紹新車這麼簡單，而是想跟大家探討一下究竟作為消費者的你應否為省下10萬元選擇傳統格局的530i，還是額外多付10萬元選擇630i GT呢？

5系得體 6系GT瀟灑

外觀方面，5系是一貫寶馬房車作風，談不上有驚喜但是總算是順眼得體的領袖級行政房車。6系GT的外形則會引起討論，事關自5系GT開始，這個車系的設計就被人質疑外觀，當然美觀與否就見仁見智，不過6系GT無疑是比起5系多了一份瀟灑的感覺，特別是四隻無框式車門和車尾自動升起的主動式電動尾翼，相信喜歡的人總會懂得欣賞。

內櫳佈局一樣 6系GT軸距更長

若果單憑內籠佈局來看，兩部車基本上是毫無分別的，特別是兩者都採用同一套12.3吋iDrive 7.0系統及12.3吋Live Cockpit電子錶板。但講到6系GT最煞食的地方，必然是它的空間和實用性，事關它採用了短軸距7系的底盤，所以6系GT的3,070mm軸距比起530i的2,975mm長95mm，意味着後排腿部空間明顯更加出色。除此之外，6系GT的尾箱空間受惠於更長的車身和Liftback設計，所以6系GT的610公升容量亦比530公升的5系更為出色。再加上6系GT特設Through Loading System令運送長形物件時會更方便。

6系GT動力稍強 惟車身重又長

動力組合方面，兩者都採用同一套B48B20的2公升直四Turbo引擎連14匹馬力的48V Mild Hybrid技術，將動力銜接的亦是同一套八前速ZF自動波箱。這套動力組合的成熟程度固然是毋庸置疑，特別是兩者都是30i的設定，動力當然是來得特別澎湃順滑。話雖如此，兩部車的動力調校還是有些微分別的，以530i為例，它的最大馬力和峯值扭力分別為252匹和350Nm，630i GT則為258匹和400Nm。雖然賬面上6系GT的動力理應略為強悍一點，但礙於6系GT體積較大且比5系重160公斤，因此0-100公里加速，530i只需6.4秒，630i GT需6.5秒。在彎道上，你會明顯感受到6系GT是比5系房車更重更長的一部車，而且6系GT先天性的調校和定位都是偏向一部GT車，因此懸掛方面比5系更柔軟。

總括而言，6系GT跟其他寶馬GT車系一樣在市場定位上，注定不會是主流消費者的選擇。不過經過今次試駕之後，記者發現6系GT比起5系貴10萬元也絕非毫無道理的，雖則兩者大部份配置都是一樣，但是6系GT本身已標準配備了四區恒溫冷氣、可調式後排座椅連Comfort Cushion及天幕頂。光是這些獨門設備和加長了95mm軸距，早已把那10萬元的差價補償回來了。

BMW 630iA Gran Turismo M Sport Edition

引擎：1,998c.c. 直四Turbo，附48V Mild Hybrid系統

馬力：258hp/5,000rpm

扭力：400Nm/1,550-4,400rpm

傳動：8前速自動，後驅

售價：$848,988起

BMW 530iA Saloon Luxury

引擎：1,998c.c. 直四Turbo，附48V Mild Hybrid系統

馬力：252hp/5,200-6,500rpm

扭力：350Nm/1,450-4,800rpm

傳動：8前速自動，後驅

售價：$741,488起

查詢：BMW HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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