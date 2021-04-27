想領養的朋友，又或者想帶寵物出去逛逛的飼主，不要錯過今個周末的活動了。
快到周末，又要準備為家中毛孩找活動了！今個周末於九龍灣及西貢有寵物展覽及領養日，想見證毛孩的「婚禮」，又或者想為毛孩添置新零食、新玩具，甚至是想領養毛孩或主子的朋友，這兩個地方就絕對適合你了。
第二屆「毛孩跳蚤市場」暨「趣怪寵物證婚禮」
第二屆毛孩跳蚤市場將於本周五至周日（４月30日至5月2日）於九龍灣國際展貿中心舉行，現場除了有超過二百個本地著名寵物用品品牌及企業的攤位外，更設有不同類型的講座，如毛孩訓練、寵物按摩、寵物移民 等等，更特別舉辦「趣怪寵物證婚禮」及「狗狗全國運動會」，絕對係今個周末的好去處。
活動詳情：
日期及時間：
4月30日（五）：12:00-20:00
5月1日（六）：11:00-20:00
5月2日（日）：11:00-19:00
地點：九龍灣國際展貿中心
愛領養 5月領養日
愛領養動物中心舉辦「5月領養日」，除了領養動物攤位外，還設有寵物證件相的攤位，所得收益的50%將會捐贈回愛領養動物中心。今次領養活動需要預約，探訪時間每20分鐘為一節，每節最多3至5個家庭探訪，每個家庭最多4人同行，報名及詳情請瀏覽愛領養動物中心Facebook專頁。
活動詳情：
日期：5月2日（星期日）
時間：13:00-18:00 （領養時間）
地點：西貢海傍街6號地下 / 西貢普通道32號地下
撰文：Kaming Lee
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