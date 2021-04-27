人人都話BB要贏在起跑線，就要入讀好的學校、多才多藝等，但其實更重要的是準媽媽在懷孕期間打造好孕育體質，令BB可以健康強壯成長，而爸爸媽媽的體質都是直接相關的，所以準爸爸媽媽們要認真照顧好身體，為生一個精靈健康BB做好準備。

1. 規律的生活作息

現代人一般生活緊張，到半夜都不休息，晚上一直在床上玩手機、追劇集，甚至會通宵工作，錯過了人體肝膽循行最活躍的時間。在子時，即晚上11點至1點，經氣在足少陽膽經最為活躍，如果在這段時間未進入睡眠狀態，那麼膽的疏泄生理功能便不能順利進行。另外，如果在丑時，即凌晨1點到3點的時候，仍然未能熟睡和休息，這個時候是肝經經氣活躍的時間，會影響肝藏血、疏泄的功能。而凌晨2點至3點，亦是人體退黑色素分泌濃度最高的時間，這個時候應該進入黑暗及沉睡的狀態，可以幫助我們調節生理時鐘，有抗氧化及提高免疫能力的功效。

何慧欣醫師建議最好每天晚上11點前上床休息，睡覺前半小時盡量不要使用電子產品，因為藍光亦會干擾分泌退黑色素，亦會使人精神過度緊張，影響睡眠質素。

2. 健康飲食

減少茶、咖啡、朱古力、可樂等含咖啡因的飲品及食物，如果平日有飲茶或咖啡的習慣，可以一些減少咖啡因或完全不含咖啡因的飲料代替，例如玄米茶或水果茶等。此外，也推薦媽媽可以飲用低脂奶、加鈣豆漿或杏仁奶。

另外應該避免體重過輕，在準備懷孕或懷孕期間應該增加體重，以免產下過輕或早產的嬰兒，因為過輕或者早產的嬰兒日後都比較容易有其他健康問題。準備懷孕期間，媽媽亦都不適宜吃生冷食品，例如雪糕、沙律、魚生、生雞蛋等，這些食品都有機會感染沙門氏菌及李斯特菌，都可以令準媽媽腹痛及腹瀉，引致早期胎兒的流產。

何慧欣醫師建議應多吃顏色豐富又天然的食物，以及不同顏色的蔬果。

紅色：蕃茄、紅菜頭、紅色甜椒

橙色：紅蘿蔔、南瓜，含豐富類胡蘿蔔素或維他命C，可以幫助保護眼睛，也是抗氧化物質。

黃色：粟米、小米、黃豆，中醫學角度上，黃色食物保養脾胃，有健脾益胃的功效。

綠色：西蘭花、羽衣甘藍、菠菜，含豐富葉酸，可以保護胚胎神經發展，還有含有鐵質及維他命B群。

紫色：茄子、藍莓、桑葚，富含花靑素，是超強的抗氧化物質。

3. 不煙不酒

在準備懷孕期間，請完全戒絕吸煙、飲酒。同時間，如果有同住家人吸煙，亦請鼓勵他們戒掉，防止媽媽在懷孕期間吸入二手煙。煮食時應避免使用酒類，因為孕婦吸入酒精，會令胎兒發育出現問題或缺陷。

4. 積極運動

懷孕前應該積極保持合適體重，過重及肥胖都有機會影響排卵，導致不育。簡單的來說，應該要保持BMI 在18-22kg/m2，超過23，已經是超重，另外30以上是屬於肥胖。除了留意BMI的簡單方法，亦需要注意身體的脂肪比例。即使BMI合格，身體脂肪比例仍然可能超標。過重或肥胖，都是更容易患上妊娠糖尿病及妊娠毒血症的原因之一。患上妊娠糖尿病的病人，胎兒將來亦會有更大的風險患上三高的疾病。經常保持運動，亦都有助保持情緒穩定，幫助分娩、也有助產後的恢復。

撰文：香港註冊中醫何慧欣醫師

編輯：鄒仲安

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