以前凶宅沒有人敢住，但現時土地問題，大家怕窮多過怕鬼。連「特快公屋編配計劃」都申請爆滿，有樓住真係猛鬼都唔怕？說到公屋凶宅，最為人熟知的肯定有荔景邨情殺案，此案於當年轟動一時，多年來更傳出不少鬧鬼傳聞。

荔景邨情殺案發生於1984年5月8號，當時一名退役警員與女友感情生變，有說他曾綑綁女友於家中，令他與女友及家人關係惡化。事發當日兇手長跪門外求女友原諒，經報警勸喻離場後，他折返現場，女友媽媽通知兇手父母到場勸說。其後有說女友媽媽跟兇手父母說兇手可能有精神病，建議求醫。兇手突然拿出一把利刀脅持女友媽媽到事發單位門口，要求單位中的兩姊妹開門。兩姊妹開門後，兇手第一時間襲擊女友，妹妹上前相救同被襲擊，最終兩姊妹同死於單位內，媽媽則重傷。

事發後這個單位就傳出多次出現靈異事件，例如於凌晨時分傳出女人聲、唱歌聲及電視機聲等，更有人稱於走廊聽到穿着高跟鞋走路的聲音。後來有傳房屋署之後把這個單位轉租予不同租客，但沒有一個租客能住下去，更有傳租客未住滿一個月就急急搬走。對於靈異怪聲，玄學法科師傅KK表示：「靈體經常重複生前最深刻的一刻，可能是自殺或被殺那刻慘痛的經歷，甚至是被殺時那種淒厲的聲音，這些可能會讓人聽到。」

案發單位經過傳聞中的恐怖事件後，房屋署封了單位及改建，把案發及相鄰單位改建成變電站，單位內的所有門及氣窗都封住。經常去靈探的YouTuber AP亦曾到涉事現場，發現案發單位外已是一面白牆。AP亦曾在單位外突然聽到女人唱歌的聲音，「感覺不太實在，像是女人在哼八十年代的歌，但你不知道距離及遠近。」

KK師傅表示那有可能是靈體的聲音，「從外面傳來的聲音是最初步的接觸，如聲音是從接收者身體裏面發放，如好像在腦部感覺到那個聲音，就代表靈體已經跟接收者接觸得好深入。」除了聲音，AP更表示於現場單位外突然嗅到如廁所鹹水的臭味，懷疑是靈體的味道。KK師傅則表示靈體是有味道的，「有時候是潮濕天氣那種霉味，如果是有些高靈法力的靈體，甚至可讓你嗅到香味。」不過KK師傅也表示AP遇上以上問題代表他已處於危險的狀態，「如果你再主動去跟她溝通，例如問她是誰或想怎樣就更危險了。」若跟靈體接觸更深，有可能會被搞。

改成變電站 或助長靈體能量

房屋署把案發單位改建成變電站以解決邨內供電不穩問題，但KK師傅認為在靈體的角度來看並沒有解決，反而更嚴重。「首先要看房屋署有沒有先做法事，如果只用磚頭封着是沒用的。法科要在裏面做結界才能把靈體封住。靈體是一個電波，你建了一個電壓房即有很大的電流，靈體困在當中，每天吸收能量，很難再去處理。」他更表示吸收能量後的靈體跟一般靈體也有分別，「因為靈體把自己的能量提升，有可能可以移動物品、影響你的思維，如果走歪了路甚至會害人。」這宗情殺案的兇手最後被判處死刑，後被港督特赦，由於當年已停止執行死刑，兇手被判終身監禁。

既然兇手已落網，為何兩姊妹的冤魂仍在呢？KK師傅認為兩姊妹的冤魂可能仍未能釋懷，「特別是妹妹很無辜，可能她會想為甚麼要被殺呢？這就是怨氣，跟人一樣。站於解決的立場上，單位不讓其他人住比較好。反而若有家人能於家裏設一個位置供奉她們，讓她們聽經，希望能化解到她們早日超脫。要解怨釋結，沒有怨何來結呢！」

凶宅定義 非自然死亡單位

凶宅即發生非自然死亡案件的單位，香港法律上暫時未有訂定何謂凶宅，但坊間一般曾發生兇殺及自殺案的都被認為凶宅。在香港，買家在簽訂臨時買賣合約前可要求賣方及物業代理聲明有關住宅單位不是凶宅，如賣方或物業代理作出誤導陳述，可要求取消交易及取回定金；台灣內政部的「不動產說明書應記載及不得記載事項」則規定必須記載建築物或單位的專有部份於賣方持有期間，是否曾發生兇殺、自殺等非自然死亡，由此定義了凶宅。

接受輪候單位 三年內不得調遷

2020年的公屋單位輪候申請接近26萬宗，致使不少人申請特快公屋編配計劃，計劃中除了凶宅，更有不少位置不理想的單位，如垃圾房或電錶房旁位置、單位曾被追債等。2020年的特快公屋編配計劃約有1,800個單位，卻有6.27萬宗申請。計劃中符合資格的申請者將可提早入住公屋單位，甚至會按單位空置的年期提供租金優惠，如不少著名凶宅，房署會提供8至12個月的租金優惠。不過也規定申請者若接受自選單位的編配，在租約生效日期起計三年內，申請者及其家庭成員不可以要求調遷。

2020年「特快公屋編配計劃」5大凶宅

1 .定泰樓凶宅變凶廈

2002年屯門安定邨定泰樓某單位曾發生兩童雙屍兇殺案，同大廈於過往幾年曾發生至少5名住客自殺或意外身亡，定泰樓被稱為全港最邪凶廈。單位面積約249呎，租金約1,154元，房署提供8個月半租優惠。

2 .綠鷺樓四年冇人吼

沙角邨綠鷺樓某單位曾於2002年發生兇殺案，該單位更連續四年於特快公屋編配計劃中，沒有人選擇。單位面積約249呎，租金約1,317元，房署提供12個月半租優惠。

3 .康龍樓殺妻凶宅

屯門龍逸邨康龍樓一個單位於2018年曾發生殺妻案，當時一名男子於單位內用利刀殺妻後再從單位跳樓身亡。單位面積約233呎，租金約1,356元，房署提供12個月半租優惠。

4.天權樓殘殺凶宅

觀塘順天邨天權樓的單位於2002年發生一宗兇殺案，死者被發現倒斃於床上，頭部及上身則被枕頭及被褥等雜物壓着，直至傳出臭味才被揭發。單位面積約249呎，租金約1,419元，房署提供12個月半租優惠。

5 .盛安樓弒母凶宅

葵盛東邨盛安樓曾發生弒母案。男子於單位內用菜刀斬死長期卧床的病母，斬至頭身接近分離再跳樓自殺但被救回。單位面積約374呎，租金約2,680元，房署提供8個月半租優惠。

記者：陳靜雅

攝影：果籽攝影組

以上內容為被訪者立場及非科學根據

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）