不少狗隻都有護食問題，可能有人覺得保護食物是狗的天性，因此無傷大雅，但日積月累下，問題便越來越嚴重，狗隻會因為護食而攻擊主人。 1歲的哥基Chewy有嚴重的護食問題，主人因此被咬過三次。救狗之家（HKDR）犬隻訓練班導師兼犬隻訓練師Eurica Li，決心要教好Chewy。

主人Charlotte Chan在Chewy三個月大的時候帶了牠回家，半年前發現Chewy有護食問題，當牠進食時，如附近有人經過，就會異常敏感，會發出嗚叫聲，甚至齜牙咧嘴。Charlotte本來覺得不是大問題，但有一次她帶Chewy上街跟其他狗隻聚會，Chewy就與另一隻同樣有護食問題的哥基犬發生衝突，她情急之下抱起Chewy，牠意外咬了主人一口，傷勢也很嚴重。那次經歷後，Charlotte覺得一旦護食問題沒有解決，不但會影響她，也可能對其他狗隻及陌生人造成威脅。

於是Charlotte上網自學犬隻訓練，嘗試教好Chewy。網上教的方法是先將糧食放在地上，讓牠去吃，等牠吃到一半，就用手蓋着那些糧食，並告訴牠糧食是主人的，然後伸手拿走食物。Charlotte發現一兩天後Chewy的確減少了護食，但之後問題更趨嚴重，牠也越來越保護食物。她說：「之前牠不會吠，後來卻會嗚叫再向着主人吠。牠會很緊張，緊張到手震。」這樣看來，上網自學未必是最好的方法。

被搶食點會慣 了解身體語言

記者替Charlotte請來犬隻訓練師Eurica，她2005年開始在領養中心擔任義工，有8年犬隻訓練經驗。她表示很多人都想讓狗隻習慣被人拿走食物，因此在狗隻吃東西時拿走牠們的食物，其實這訓練方法是錯的，因為不會有狗隻享受被人搶走食物，「狗隻是不會習慣的，不要勉強。牠只是覺得這個人會搶走我的食物，就繼續向你低聲吼叫。」Eurica指另有方法改善護食問題。

Eurica觀察了主人Charlotte餵食Chewy的情況，發現Chewy護食情況嚴重，身體語言都顯示牠在進食時，對於有人出現在附近感到非常緊張，包括先低頭後看上去，眼睛露出了一點眼白，即是俗稱的鯨魚眼。此外，牠的耳朵向後，想看主人但是有迴避。過程中，Chewy都不斷地低吼、咧嘴露齒，表情非常兇惡。

Eurica表示，如果想解決Chewy的護食問題，須要留意幾點。首先，狗隻發惡時，避免眼神接觸，千萬不要牠越惡，主人越要挑戰牠，因為這樣增加了大家的磨擦。「其實狗隻不太喜歡眼神接觸，尤其是露出牙齒和兇惡的時候，主人不用刻意說no，不要用語言去停止牠的表達方式。」Eurica強調訓練目的是改變牠的行為，令牠明白沒有人會拿走牠的食物。

學習靠聯想 喜歡人走近

其次，不要觸摸牠的身體任何位置。主人見到Chewy低吼時，不時指着牠的屁股和嘴巴，Eurica指不應該這樣做，因為當牠在警戒狀態下，即是牠斜眼看着你、迴避你又想看你的眼神，加上耳朵向後、身體僵硬，「牠的身體語言表示很害怕，這時候就千萬不要觸摸牠的身體任何位置，因為你一碰牠，牠的自然反應就可能是回頭咬你。」

Eurica說：「狗隻學習是靠聯想的，假如乾糧價值一元，而我給牠一些零食，就好像額外給牠一百元，這就更吸引！牠會聯想到，原來有人走過來是給我食物、不是搶，牠會開始喜歡有人走近，這個就是正確方法。」

Eurica指訓練可分成四個步驟。步驟一，狗隻進食時，走到牠身旁放下一粒零食然後走開；步驟二，蹲下，從飯碗旁邊放進零食；步驟三，將手放在飯碗上，放下零食再走開，當牠沒有反應時，就稱讚牠「good」，然後再給牠食物。一直維持這樣做，之後牠開始習慣了，逗留時間可以慢慢增長。步驟四，主人可以嘗試將牠的飯碗拿起。「不過謹記要step by step，四個步驟不要一天之內做晒！」

主人Charlotte在首兩天，一直做第一、二個步驟，因為不想太急進。第三天開始，她就拿起Chewy的糧食碗再放食物，「不過牠都有一點緊張，訓犬師教過，當牠有少許緊張時，就要返回步驟二，一直做到步驟四。」記者十日後再去探訪，Charlotte已經可以不用靠零食，隨意拿起Chewy的糧食碗，牠也不再攻擊人，進食時變得十分輕鬆，Charlotte對此十分高興。

記者：黃允鍶

攝影：潘志恆、伍永健

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）