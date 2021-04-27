近日有不少與家庭電器有關的嚴重意外發生，其實可能在大家的日常生活中，也有些壞習慣會釀成家居意外，今次請來理工大學電機工程學系教授鄭家偉教大家常見的家居電器使用安全攻略，分別有家庭電器篇、網購小型電器篇、拖板使用篇及日常生活篇。

家庭電器篇

問：家中總有許多大大小小不同的電器，哪些電器的風險比較高，要特別注意呢？

最緊要是用電量大的電器，例如熨斗、風筒、暖爐等。電器一般會顯示它的功率，即「W 瓦數」，瓦數越高，用電量越高。大部份家電也是小型電器，例如音響、電視或是電腦，一般用電量也是100至200W或以下；但有些電器較為大型，大部份的發熱裝置電器或是製冷的電器，也是較為大型電器，好像風筒大約1000W，甚至2000W也有、有些暖爐大約在2000W。因此使用這些電器，一定不能超出負荷，例如不能使用萬能插蘇，不要使用拖板，要直接插在單一的插座上。

問：這些大型電器可不可以使用萬能插頭？

其實大型電器不建議使用萬能插頭，因為要避免大型電流要經過不同器件，但若果在短時間内使用風筒，大約5至10分鐘也不會有大問題。若萬能插頭插着風筒，同一時間旁邊有小型充電器，因為小型充電器的用電流較少，其實影響不大，而且人在旁邊觀察。但如果使用萬能插頭插着其他大型電器如暖爐，長期使用數小時便不理想，因為數小時的變化可以很大，尤其人會走來走去，可能有漏電、插頭軟化的情況，較為危險，因此直接插進牆邊插蘇較佳。

問：長期插着電器有風險嗎？經常使用的電器怎麼辦？

我們也不建議長期插着電器，當然有些電器經常使用，不可能經常拔出插入。因此也建議定期審視電器有沒有異常情況，例如定期摸插蘇面觀察其溫度，甚至拔出來檢查。不要插着永遠不理，要定期拔出，看插蘇有沒有異常。如果發現電器的工作異常，例如充電機突然充電變快變慢，也是不正常的現象。

另外是表面溫度，假設溫度突然改變或是與平日溫度不同，涼很多或熱很多。拖板也不應該發熱，最多有少許和暖，如果發現充電器發熱，或者插蘇摸下去有燙手的感覺，便代表是危險訊號，很可能是有東西損壞，應該找師傅修理或直接更換。若果駁線位置使用久了，可能會有鬆脫的情況，這時候便要修理好，不要看到內裏的顏色線。

問：無線設計、有儲電裝置電器較危險？

電器用品如果有儲電裝置的確要特別小心，如果正確使用電池及使用合適規格的電池問題不大，但若果較普通的牌子，甚至不知名牌子的電池要加倍注意。因為有儲電裝置的電器有兩個風險，電池本身有風險，以及充電機也有風險。

拖板使用篇

問：為甚麼不可以拖板接拖板試用？

因為用家不清楚兩個拖板合共的用電量，假設只用4個插頭，較容易估計所用電流。在連接一個拖板的話，下一個拖板所使用的電流，很可能會影響前一個拖板的插位，因此越多插位的風險越大。

簡單來說，一個牆邊插蘇基本可承受大約3000W，因此所用電器合共不大於3000W，理論上是可以的，例如1000W的電器，加上2000W的電器，理論上是可以的。但我們不建議使用得太盡，因為正確的計算不單止功率W，內裏還有其他因素，因此預鬆一點是較為安全。

問：拖板插蘇有開關掣重要嗎？

重要，很多時候的拖板插蘇有個開關掣，其實關上開關掣即斷電，不使用時建議關上，確保斷電，因此有這個掣會較為安全。另外，也建議關上電掣才插上插蘇，插上插蘇才開掣。

問：選購拖板有沒有技巧？具備USB的拖板較易壞？

拖板來說，一般要求寫着「British Standard」（英式規格），在拖板的背後也會寫上相關的制式字樣（BS），有這類型的制式會較為安全。

USB插頭的供電量較少，較少影響正常拖板的操作，只要跟隨CE標準購買也很安全。但如果拖板部份正常，不過USB部份損壞，也不建議繼續使用，因為擔心USB部份損壞後，影響整體結構。事關USB部份屬於電子零件，壽命一般在兩至三年，而拖板的使用年期可達八至十年，因此選購時也要考慮這個元素。

問：拖板使用有甚麼要注意？放進箱收藏有風險嗎？

其實拖板和所有電器的插蘇位，我們也要經常觀察，不能放置一邊完全不理。如果為了美觀把它放進箱中，第一會因包裹着而散熱不佳，第二如果電器插蘇有甚麼變化，例如有火花或着火、變色，用家也不容易察覺，因此是頗危險的方法。

問：一次過插很多USB充電器會有風險嗎？

我們常見USB的充電器，其實用電量很小，看它的用電量只是280MA，即只是0.28A，與平日的13A相差很遠，因此理論上拖板可同時插很多個USB充電器，五個也沒有問題，因為它的用電量很少，影響不大。

如果使用有品牌的更為安全，在充電器上也有些標準，例如看到有CE標示，另外還有一個是兩個正方形的，即雙重絕緣的意思，變相安全很多。

網購小型電器篇

問：電器可使用轉腳插嗎？

建議在家中不要使用這類型轉插，因為較不穩妥，轉插中的空間很容易觸電，而且電流值控制不佳，質素很參差，不符合國際標準或是英式標準，因此應避免使用。

尤其是連接用電量大的電器，例如風筒、暖爐等會較危險。舉例這類轉插使用耐了，可能會變形，所以我們建議可找註冊電工，直接把電器插頭更換成常見的品字形插頭，更換插頭的方法簡單，變相更為穩妥，因為國際標準、英式標準的接觸面較佳，可避免接觸不良的情況。

問：單配電器電線可以解決問題嗎？

電壓合適的話，我們可以單配電線使用，尤其國內的電器用品，它們有的產品電線插頭也是這個形狀，只要更換電線便可，不需要更換插頭。

選購這些電線時，最好挑選有保險線設計的插頭，因為這是多一重保護，當小型電器使用很少電流，例如1A電流，而這些電線購買時很多時候是香港的標準電流13A，但如果電器的電流很少，只是1A電流的話，使用較小的保險線，保護力較高。

問：哪類家電要使用變壓器？

高品質或小型的電器（電壓）多數在90V至240V之間也可以，這些電器可在任何地區使用，大部份電腦和手機的充電器，也是全電壓，即是由90V至250V之間也可以，但有部份電器未必可以。因此購買時要看清楚標示，香港的電壓是220V，但有時從日本或美國網購的電器電壓與香港不同，他們的電壓是110V，因此購買回來後若果只有110V電壓，在香港使用需配合變壓器。

這些變壓器要留意有時候會有方向之分，錯誤使用方向，可能從220V變110V，倒轉的話從220V變成440V便會很危險，因此要注意使用方向。香港的電壓是220V，假設日本電器的電壓是110V，而功率是300W的話，購買變壓器時，要注意變壓器要購買330W或以上。只要功率適合，長期使用也不大問題，但也要留意它的溫度。有時候變壓器的設計較參差，假設變壓器的溫度過高，也是不正常的現象。

日常生活篇

問：偶爾電器的插頭很難拔出，是有甚麼異常嗎？

插頭不能拔出，很可能是內裏被熱力融化，令塑膠黏在一起令它不能拔出，勉強拔出可能會損毁塑膠，甚至出現短路。因此在這個情況下，應該關上電掣，找師傅回來修理或更換電掣。

問：有甚麼家電危機是人們經常忽略的？

很多時候我們購買新電器，在插頭的部份會有紙條，顯示電線的接腳情況，這張字條我們建議必須要拿走，因為會阻礙電線運作，甚至有機會拔插頭時卡住，或是出現跳火現象，或紙碎掉進插底也不理想。

記者：周銥沁

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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