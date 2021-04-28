上星期和大家看了Apple 2021年首個發佈會，今次發佈的產品相當多，相信不久將來也會不停和大家開箱試機，而今日就先和大家試玩AirTag和紫色iPhone 12。

AirTag大過5蚊銀少少 質感造工靚似白板磁石

記者今次取得試用的是4個裝AirTag，不過可以看到，即使是4個裝，包裝盒仍非常小巧，可以想像實物有多細。開箱後，可見包裝中印有簡易說明書，說明了要先更新至最新的iOS或iPad OS，即是iOS 14.5，亦當然還要開藍牙才能使用。

再看看實物，的確非常細小，只是比5元硬幣稍大一點，一面反光銀色，另一面白色。雖然仍是中國組裝，但Apple的造工和質素很少令人失望，今次亦不例外，AirTag比市面一般較膠感的同類型產品，明顯更具質感和漂亮。不過亦不得不說，它真的有如網上不少人說，很像白板用的磁石。

簡易連線自設名稱 拉出絕緣膠片啟用

從AirTag實物可發現一件頗有趣的事，就是AirTag上跟很多Apple產品一樣，有一塊透明膠包裝；但有點不同的是，AirTag透明膠的末端是插在AirTag的內部。用家要稍稍用力才能拉出絕緣片；拉出後，AirTag會發出聲響，示意已開啟，情況就有如一些玩具的開啟裝置。

之後，只要把AirTag靠近iPhone的5厘米範圍內，就會自動彈出視窗，開始連線操作程序，就像連接AirPods時的情況；並可以看到連線程序：一開始已表明AirTag是以點對點加密來保障私隱，即是沒有任何第三方，包括Apple會知道AirTag的位置資料；另外，要連接AirTag亦必須先啟用密碼。經過簡單程序後，便可完成連接，用家可以替AirTag命名，有多個基本選擇，也可自設名稱，而AirTag最後便會註冊到用家Apple ID。

地圖及聲音提示位置 實試「正確尋找」

用家只要開啟「尋找」應用程式，便可以在「物品」中找到已登記的AirTag。而最簡單的用法，當然就如同類型產品，又或是一般Apple用品一樣，可以在地圖中顯示出物件的大概位置，亦可控制AirTag發出聲音，分辨物件位置。

但AirTag最厲害的，當然就是當配合設有U1晶片的裝置，如iPhone12系列時，就可以使用「精確尋找」功能：只要用家在AirTag約10米範圍內，便會有訊號跟iPhone連接，並顯示出大概的相距距離；再近一點更加會顯示出方向位置，用家只須跟隨着箭嘴方向及距離找尋，便能到達AirTag的就近距離。如距離已在1米範圍內，就不會再顯示方向，但用家仍可靠AirTag發出的聲響來辨別出正確位置。Gadget Guy今次就進行了3個等級的測試，包括在一間小房間，一個更大的客廳空間，及在一整層樓中，找岀預先由同事收藏了的AirTag。

結果頭兩個等級測試也非常容易過關，只需幾分鐘就能找出AirTag。不過到第三級測試時就遇上難度，原因是一整層樓範圍太廣闊，而AirTag需要在約10米範圍內才能顯示出方向和距離的「精確尋找」。而在「精確尋找」功能岀現前，就只能漫無目的地在樓層中遊走，以求進入AirTag可接收的範圍。結果記者花了近20分鐘才能找出AirTag，相信即使有「精確尋找」，也只能在比較細的空間，如家居範圍中，或對AirTag位置有大概概念的情況下，才會更實用。

支援Siri 電池可用一年可簡單替換

AirTag的尋找功能亦支援Siri，只要問Siri：「我的XX在哪裏？」Siri便會尋找物件位置，如它已在附近，亦會自行操控物件發聲。 而它亦支援IP67防塵防水功能。

據官方資料，AirTag內置的電池約可使用一年，用家亦可隨時更換電池。而換電程序亦相當簡單，只要輕輕向逆時針方向轉動便可開蓋，入面用的是CR2032鈕扣電池，一般在鴨寮街也能找到。而AirTag在拆除電池後，在「尋找」應用程式中，仍會顯示出最後岀現位置和時間，在裝回電池後亦能即時顯示實時位置，毋須重新登記。

具有防跟蹤設定 配件稍嫌太貴

當AirTag發佈後，很多人，特別是男人都非常關心它會否成為「男人追蹤器」。其實Apple也很細心，對這問題有相應措施，就是如有不是你Apple ID登記的AirTag在你身邊一段時間，iPhone便會有彈出提示，並且可讓不明的AirTag發聲。功能甚至教你拆除電池停用該AirTag，而這功能即使不是最新的iPhone 12系列也能使用，但就必須先更新至iOS14.5。雖然這些暗箭有方法防禦，但如果另一半明刀明槍要你帶粒AirTag在身，便Tim Cook也幫不到你了。

整體來說，AirTag無論設計和功能都比一般同類型產品優勝。而唯一比較不滿的，就是這AirTag上完全沒有任何孔穿繩，讓用家掛在不同地方。用家想掛就必須買其他配件，但原裝配件最便宜也要$239，跟AirTag價錢相同，實在有點貴，幸好在官網上已有較平價的Belkin配件選擇。

紫色iPhone12比11更深色討好

玩完AirTag，我們便看看新的紫色iPhone 12，當然，以上一代的紫色iPhone 11來比拼一下。可以看到iPhone 12的紫色比iPhone 11的更深，更接近一般人認知的紫色或薰衣草色，機側的金屬框亦同樣較深色，比較下，iPhone11更像銀色。整體感覺上，紫色iPhone12會更得到女性，又或是真正紫色迷的歡心；而Apple同時推岀深紫色機殼，讓紫色控來個絕配。不知道大家喜不喜歡新的紫色iPhone呢？對AirTag的功能有何評價，會否想岀一些有趣奇怪的新用法？不妨留言同我哋傾下。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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