導盲犬是視障人士的好幫手，可以引導視障人士判斷路面情況、閃避障礙、找尋目的地，要成為一隻合格的導盲犬，幼犬必須接受嚴格訓練和考試。但最近社交平台上流傳一段影片，指香港導盲犬服務中心的訓練員在訓練導盲犬時，粗暴對待受訓犬隻，引起網民輿論，質疑香港導盲犬服務中心在訓練導盲犬的過程中，涉嫌虐待狗隻，要求有關中心回應事件。

網民Chester To昨日發佈一條影片，影片中可見一隻黑色導盲犬正在街上受訓，身上披着香港導盲犬服務中心的紅色背心，當受訓導盲犬欲掉頭向後行走時，戴着眼罩的訓練員雙手猛力拉扯導盲犬頸帶，導盲犬被扯時疑似尖叫一聲，然後被騰空拉後兩步，訓練員再重新調整受訓導盲犬的位置，繼續進行步行訓練。過程中，一位男士一直在旁觀看，但未有阻止訓練員，Chester To指男士為香港導盲犬服務中心的主席張偉民，估計拍攝者是香港導盲犬服務中心員工。

影片引起網民嘩然，有網民留言批評訓練員的動作粗暴大力，懷疑會弄傷導盲犬頸部，亦有網民指訓練員缺乏耐性，質疑訓練員有否接受專業訓練，並要求香港導盲犬服務中心回應事件。

記者就此影片先後致電及電郵查詢香港導盲犬服務中心，但香港導盲犬服務中心不作回應，並兩次切斷記者電話，要求記者不要再致電。記者亦曾致電影片提供人，但電話未能接通。

去年亦曾有輿論指控香港導盲犬服務中心，沒有妥善照顧受訓導盲犬。根據香港導盲犬服務中心當時回應的聲明，「導盲犬的培養，是透過悉心培育、持續評估和合適訓練，讓幼犬健康正面、學習意願高、有引路信心。而其中，認真訓練和狗狗開心快樂同樣重要，因為作為導盲犬機構，我們知道，導盲犬和使用者都要快樂合拍，他們才能成為生活和心靈上的好伙（夥）伴。」

香港現時有兩間繁殖並訓練導盲犬的機構，分別為香港導盲犬協會及香港導盲犬服務中心。

記者：朱琳琳

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）