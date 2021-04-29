肺炎疫情肆虐超過一年，每天戴着口罩固之然相當辛苦，但還有一件事相當困擾iPhone用家的，就是不能用Face ID解鎖，加上大部份iPhone也沒有指紋解鎖，出街時每次解鎖也要按密碼，相當麻煩。不過近日iOS 14.5終於正式推出，這問題終於得以解決，今天便和大家一同實試，並提醒一下大家使用時須要注意的重要事項。

設定簡單 每次解鎖Apple Watch有同步提示

想戴着口罩也能用Face ID解鎖iPhone，首先要預備的就是一隻Apple Watch（Apple Watch Series 3或以上型號），當然 iPhone和Apple Watch也要更新至最新軟件，即iOS 14.5和watchOS 7.4。另外，Apple Watch亦必須設定密碼，之後在iPhone中的設定選「FaceID與密碼」，入面便可見「用Apple Watch解鎖」的新選項。因為是新功能，選擇後亦會彈出簡單解說；但是要留意，想開啟這新功能，Apple Watch必須先戴在手上並解鎖，否則iPhone就會顯示「無法與Apple Watch通訊」。

完成設定後，用家便可以戴着口罩時也能用Face ID解鎖電話。實試反應，基本上跟一般情況下一樣快速；而每次解鎖時，Apple Watch都會即時同步振動及發聲，並即時彈出通知，亦讓你可以鎖定iPhone，以免被別人隨便解鎖。

注意一：認罩唔認人

或者大家也有疑問，如果自己可以戴着口罩解鎖電話，其他人又是否可以呢？答案是可以的，反應更是同樣快速。因為在這功能下，Face ID其實不是認你雙眼或面部的上半部份，而是會對所有戴口罩的面部作出解鎖反應。不過也不用擔心，之前也有說過，在戴口罩情況下解鎖時，Apple Watch會即時彈出提示，用家可即時鎖定iPhone，免被其他人解鎖使用。另外，當Face ID感應到沒戴口罩的面部時，Face ID亦會回復正常狀態，其他人是不能解鎖的，可以放心。

注意二：iPhone離身兩米亦有機會解鎖

口罩解鎖須要同時佩戴Apple Watch，不過在一定距離下，即使iPhone「離手」仍有機會可解鎖。實試下發現，在iPhone與Apple Watch距離約兩米內，口罩解鎖功能仍能使用，即是說其他人有機會取得你手機並解鎖。不過又不用太擔心，還是同一句，首先是你可用Apple Watch鎖定iPhone；二是這功能有一定距離限制，實試大概離開2米外，別人便不能再用口罩解鎖功能。

注意三：Apple Watch鎖定一次後，必須用密碼解鎖

當用家用Apple Watch鎖定iPhone一次後，口罩解鎖功能便會暫停，用家必須用密碼解鎖，避免別人不停嘗試解鎖，增加安全性，情況就如重新開機後，必須先輸入一次密碼才能再次啟用Face ID一樣。

注意四：彈出通知會彈走

用口罩解鎖時 ，Apple Watch會即時同步彈出通知，即使iPhone已經進入操作畫面，只要隨時按Apple Watch的鎖定鍵，iPhone亦會即時重回鎖定狀態。不過要留意的是，Apple Watch上的彈出通知，一般在你看過一次垂下手後，又或是短時間後，就會消失；而且在拉下的通知中亦不會找回，換句話說，想鎖定iPhone就要靠那一次機會了。

更改Siri預設播放程式 即插即用雙5G卡

除了可以戴着口罩來解鎖外，新iOS 14.5還有一個新功能就是可以更改Siri預設的音樂播放程式，即是當你叫Siri播音樂時，不再局限用Apple Music，而可以用KKBOX、Spotify等第三方音樂平台。在未更新前，Siri已預設用Apple Music播歌，即使你刪除Apple Music後，再叫Siri播歌，Siri會讓你選擇不同程式，但選擇後，再叫「喂Siri，播音樂」，它依然不能直接用KKBOX播歌，只會說「你需要有App才能播放」；用家必須說「喂Siri，用KKBOX播放音樂」才能成功播放。

而在更新後，說「喂Siri，播音樂」，Siri便會問你要用甚麼程式播放，而不是預設成Apple Music，你便能選自己常用的音樂播放平台。之後，你只要直接叫「喂Siri，播音樂」，它便會自動用KKBOX播放，而不用再說「用KKBOX播音樂」那麼複雜。而這功能，傳說亦可在HomePod的Siri上使用，可惜實試未能成功，HomePod上的Siri依舊回答「這個應用程式未支援Siri執行」。雖然用家可用AirPlay來以其他音樂平台在HomePod上播歌，但始終直接用語音操作會更方便，希望未來會再有更新吧。

最後還要一提iOS 14.5一個重點，就是在使用雙SIM卡時，終於可支援5G，實試即插即用，即使兩張5G亦沒有問題，雙卡用家終於可用5G了。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）