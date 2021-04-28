李崇山Jason發明過可摺合的環保重用飲管Ztraw，近作亦有把MagSafe功能帶到其他電話，在Kickstarter上集資超過14倍的MagSafer，他常說：「發明就是希望改善人類生活。」而這理念更不只體現在產品上，更實踐在生產上。原來Jason一直關心弱勢社群，不少產品也是與聖雅各福群會的庇護工場合作生產，更發明出不少小工具幫助殘疾人士工作，實現殘而不廢的理念。

簡單木板定位 中風人士單手單眼快速貼貼紙

阿堅多年前嚴重中風，導致半邊身體不能動，曾經有長時間只能臥在床上，動彈不得。即使經過一輪腹腔治療，也只能很有限度地回復部份活動能力：「整個右邊身體不能動，眼球也不能動，現在視覺也只有一半。」阿堅多年前從事包裝行業，但中風後只餘下左手能靈活運用，加上視力問題，其實連簡單貼紙在特定位置也很難完成，所以Jason便設計了一塊簡單的定位板，幫助她和其他會員工作。定位板概念很簡單，就是在木板上開出要貼貼紙的空位，只要把貼紙貼在空位上，便能確保正確，不用再慢慢用眼睛和手對位。阿堅說：「它可以幫我固定位，讓工作方便了很多，之前沒有這工具幫忙，很多時也會貼歪，進度亦很慢。」她更笑說有工作的生活比從前充實開心得多：「可以的話，星期六、日也想工作。」她笑說。

真空手套機 幫嚴重殘疾人士拓展新工種

其實Jason跟聖雅各福群會合作多年，一來Jason可以減輕成本，二來工場也可有更多的生產種類，讓會員工作上多點自信和樂趣，絕對是雙贏「當時我們中心第一次有嚴重肢體傷殘人士會員，發現原來他們要投入生產工作，必須要工具幫助，否則是很難參與，Jason看到我們有這需要，便想出一些工具讓會員能投入生產。」聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心服務經理梁皓賢說：「例如我們要生產食物，對衞生的要求很嚴格，嚴重殘疾人士卻可能連戴手套也有困難。」結果Jason便想到利用抽真空的方法，把手套拉脹，讓人更容易穿戴，更想到加入一可扭動的樽蓋裝置去調整壓力，適合不同質地的手套使用：「其實世界上很多事情很簡單，就只是在乎你如何靈活運用現有的東西，去做一些不同的事。」梁皓賢說正因如此，會員們能參與的工種更多，工場可接的訂單也可更多元化，不再單單是入信封，貼包裝等單調工作：「會員參與度高，自信心也能提升。」

改裝釘裝機 讓殘和廢分離

頸椎受傷的秩豪，因神經線受損，手腳控制也不太好，難以準確釘裝，Jason有見及此便把普通釘裝機改裝，加入定位裝置和燈光，讓秩豪能簡單地準確釘裝：「有時我釘裝完也會讚賞自己做得不錯，至少也證明自己雖然受了傷也還能工作，也不用每天坐着，這樣更辛苦。」Jason也感動說：「我記得秩豪曾經說過『殘和廢其實是分開』，我相當感恩，沒想過我的工具真的能夠幫到這裏的會員。」

Jason現時為整個工具創作計劃定名為「Hoping Company」，雖然起初無論是標誌和讀音也是以Elon Musk的Boring Company開玩笑，但計劃實行以來卻真實為不少人帶來希望，小小的想法和發明也可以有很大的影響。Jason說：「我希望殘疾人士在街上看到一件產品受歡迎，而他們是有份生產的，他們自我價值也會感到提升，我很希望達到這個目標，所以我之前的產品都沒有標明是由聖雅各福群會製作，如同一般人生產一樣有質素，而不是因為「同情」才買。」梁皓賢說：「會員起初也不敢做或覺得自己做不來，但慢慢嘗試並有一些工具幫忙時，便能看到他們嘗試的信心大了很多，而且當我們看到一些產品在市面發售時，他們也會很高興有參與這產品的生產，大家都能看到會員的轉變，這令他們自我價值得以提升，人生亦更有目標。」

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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