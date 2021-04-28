日前古天樂出席活動，自爆有900多度近視，亦開始有老花，考慮日後有白內障一次過做手術，以清除所有眼疾問題。其實都市人日日機不離手，不少人都有類似的眼晴健康問題，不過若然600度以上的深近視，患者有機會更早患上白內障、青光眼等眼疾。

深近視可遺傳 子女風險高12倍

香港人有近視的情況十分普遍，根據中文大學在去年的研究發現，在香港6歲的小朋友當中，超過11%的人患有近視，即是每10個6歲的小朋友，就有超過一人患有近視，更有超過44%的9歲小朋友患有近視。

近視的成因有很多，其中部份原因與遺傳基因有關，如父母有深近視，眼球長度會較長，其子女的眼球亦會較一般人長，因此他們患深近視的機會亦較高，有研究發現若父母二人都有深近視，遺傳子女風險高出12倍。另外，經常長時間近距離看書、打機、看電話等電子儀器，都會增加患近視的風險。

深近視增眼疾風險 黃斑病變最常見

深近視不但會影響視力，也會增加日後患眼疾風險。深近視的人周邊視網膜會偏薄，較易出現視網膜穿孔或脫落問題，比一般人可高出3至10倍。眼科專科醫生李嘉祐曾接受本報其他訪問時表示，與深近視相關的眼疾中，以黃斑病變最為常見，即是其中的脈絡膜血管增生，患者會因為黃斑位置的血管出現不正常滲漏，而引致黃斑出血，嚴重會永久影響視力。另外深近視人士患青光眼、白內障風險也比一般人高出3至4倍。

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眼藥水可延緩近視加深 惟成人不適用

除了配戴眼鏡，眼科醫生亦可處方低濃度阿托品眼藥水（Atropine），有助減慢小朋友近視加深速度，成效可達六至七成。不過眼藥水只適用於仍在發育階段，因此不適用於成年人，而矯視手術越趨普遍，深近視的成年人可以透過手術回復正常視力。原理是以激光切割角膜，取走部份組織，改變角膜弧度，使光線能準確聚焦在視網膜上。近年亦出現新一代的微創矯視方法「小切口透鏡切除術」，手術過程快，只需約5分鐘，角膜傷口僅數毫米，復原時間更快，可以減低感染、角膜瓣移位等併發症，成為熱門的矯視方案。

不少名人都曾接受矯視手術，例如王梓軒、林奕匡、Taylor Swift等，不過古仔表示會考慮日後有白內障一次過做手術，以清除所有眼疾問題。因為古仔除了有900度深近視外，兩年前更在拍戲時刺傷眼球，令患白內障的機會增加。

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白內障手術後9成機會 改善大部眼疾問題

白內障是一個退化的疾病，即眼睛內的晶體變得混濁，並影響視力。在50歲至60歲人士身上發生的機會較大，不過經常接觸電子產品、有用特別藥物如類固醇、深近視人或曾撞傷眼睛人士，都是患上白內障的高危人士。白內障須透過手術拿走混濁的晶體，換人工晶體才能達至較佳的視力。新式的人工晶體更可以同時處理近視、遠視、散光等問題，術後9成機會毋須配戴眼鏡。

不過預防勝於治療，要預防出現深近視、白內障、青光眼等眼疾問題，最好從小朋友的時候開始做起，建議減少近距離視物，多看遠的東西，而近距離視物時，要有充足的燈光。日常要避免長時間用電子產品，例如每用電腦20分鐘，便望向20呎外的遠景事物約20秒。亦要定期檢查眼睛，眼科醫生會特別為患者檢查眼底，有助盡早發現視網膜或黃斑病變等問題。

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撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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