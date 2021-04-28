在眾多串流平台中，Netflix率先落重本製作日本動畫，幾年下來片庫中已有為數不少的獨佔動畫。2018年Netflix正式進軍動畫市場時，《B:彼之初》就是第一套打頭陣的大製作。由《攻殼機動隊》的星級動畫製作室Production I.G負責，有別於一般日本動畫的精緻科幻推理佈局，以充滿歐陸風情的虛構小國作為舞台，頂級流暢華麗的打鬥，在歐美動畫迷中掀起一陣哄動。可能沒有在日本電視上放送的關係，這套作品在亞洲地區沒有大太迴響。第一季後Netflix宣告會製作第二季，可惜之後一直音訊全無。時隔三年，第二季終於在三月上架，讓一眾影迷等到頸到長。

《B:彼之初》的導演是中澤一登，成名作是《標殺令》中動畫的部份，他非常擅長處理動作場面，尤其是刀劍雙交的近身肉搏戰。這套動畫不只是追尋連環殺手的偵探片，更是基因改造人打到飛起的科幻動作片。由於改造人身體有回復能力不怕子彈，主角之一黑羽的主力武器是左手變成的鋼劍，而敵人亦同樣使用刀劍等冷兵器。戲中有連場精采的刀劍過招打鬥，近鏡一招一式打得清清楚楚，拉開遠鏡時的刀光劍影，在空氣中劃出的光痕亦亳不含糊，可以看出雙方刀劍的攻守變化。黑羽背上還可以長出翅膀，除了在用來在天空上飛翔外，戰鬥時能配合全方位的立體打法，比起一般站在地上的對打，有更多招式的變化，更具觀賞性。

若果只看《B:彼之初》的劇情簡介，很自然誤會這套是警匪偵探片。兩個主角是皇家警察搜查科的拍檔，很例牌的一個老練前輩帶一個衝勁新丁，調查每次殺人後都留下B字記號，挑戰警方的連環殺手。頹廢大叔基斯是天才偵探，自從妹妹被變態殺手肢解殘殺後，從前線穩退自願調職去檔案室，「殺手B」事件讓他重出江湖，藉着「殺手B」找出殺害妹妹的幕後黑手。新紮師妹莉莉是個為食傻大姐，亦是身手不凡的警校高材生。她查案時經常會思想跳線，卻有着靈敏的偵探第六感。她家中開小提琴修理店，巧合地「殺手B」黑羽在她家當學徒。

第一季最初幾話很有偵探劇的感覺，基斯和莉莉推敲「殺手B」留下的記號，推理模仿犯插贓嫁禍的線索。警局有內鬼監視搜查科的一舉一動，把偶然發現秘密的探員配角殺人滅口。觀眾一開場就知道黑羽殺人是替天行道，真正的壞人是被稱為「造市者」的神秘組織，看他們的造型滿臉紋身似足小丑與小丑女，就知道他們犯罪不只是為金錢利益，更多是出於心靈扭曲的變態愉快犯。正當觀眾滿心期望，看搜查科如何去抽絲剝繭地推理「殺手B」和「造市者」的關係時，基斯以跨張失實的推理方法，數學公式寫滿幾面牆，就這樣把謎底來龍去脈說出來。與其說他是IQ爆棚的天材偵探，他更像《死亡筆記》後期的夜神月，使用先讀大法偷睇劇本。

《B:彼之初》的前設世界觀很宏大，小國在境內發現外星人遺骸，用外星基因培養改造人小孩。基斯父親剛好是研究所所長，而基斯在加入警隊當偵探前，又剛好是破解外星基因的天材兒童。八年前研究所在一夜間被摧毀，改造人完成品黑羽是唯一逃走掉的小孩，其他有缺陷的小孩被回收組成「造市者」，隸屬國家情報機關，專門做不見得光的勾當。第一季後半部從偵探片變科幻動作片，一邊廂黑羽單人匹馬挑戰「造市者」，另一邊廂基斯和莉莉設計緝捕警隊內「造市者」的主人。

第二季黑羽從「造市者」救出了青梅竹馬同伴後，兩口子過着平凡幸福的生活，與基斯和莉莉亦成為好友。第一季片尾字幕播完後，預告了「造市者」只是被高層廢棄的不良品，真正的幕後黑手另有其人，是黑羽勢均力敵的昔日好友霧雨。第二季霧雨綁架了基斯，威脅黑羽要去暗殺國王，讓主角們捲入王子篡位的大陰謀。篡位當然不會只是貪圖王位那麼膚淺，更重要是爭奪外星基因的控制權，因為人類植入完成品黑羽的基因，獲得身體自我修復機能便能長生不老。第二季黑羽的戰鬥場面更加華麗炫目，莉莉在大街小巷追車救國王的飛車場面，很有《The Italian Job》的影子。至於天才偵探基斯因為被綁架，今次他的頭腦英雄無用武之地，乖乖地當公主在高塔內等人救。

據聞因為疫情關係影響製作進度，第二季只有短短六集。正當黑羽與霧雨打到最激烈之際，忽然彈出片尾字幕，未完待續，感覺第二季只是拍了一半，趕着交貨匆匆上架，希望不用再等三年才有得看第三季吧。

撰文：陳馬

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