花蓮有許多充滿日式風情的地方，鳳林鎮的林田山就是其中之一，這處在日據時代因伐木而興起的山中小村落，至今已有百多年歷史，當年遺留的日式木造老房子成片錯落，加上充滿懷舊況味的運木鐵道、坂道以及時空停滯的年代感，想感受林場散發的閑適風情，或宛如置身日本鄉村的偽出國感覺，不妨來一趟林田山小旅行。

日語「摩里沙卡」 曾是台灣第4大林場

佔地約13.9公頃的林田山，日據時代的日本人稱它為森坂，當地人則延用日語發音稱之為摩里沙卡，它現在的名稱是林田山林業文化園區，是一座因溫泉、林業而發迹的小山城。背倚綿延青山、前臨萬平溪，一幢幢木造老房子依着地勢層層叠叠，石板階梯、蜿蜒坂道串連其中，枝繁葉茂的老樟樹、爬滿青苔的運木舊鐵道，甚至是矗立一角的石燈籠，都再再提醒着這裏曾歷經一段輝煌年代。當年這裏是台灣第四大林場，僅次於阿里山、太平山、八仙山。

從日據時代的1918年開始，林田山便開啟林業運作，作為昔日日本人於大安山區伐木後的集材、運材作業場；1945年台灣光復後的二三十年，更是林田山的全盛時期，小小的聚落裏有着123棟木造宿舍、擠進2,000名員工，播放電影的中山堂、小學、醫務室、福利社、洗衣部、髮廊、教堂等林立各處，滿足這座山城一切的生活需求，此番榮景直至1988年禁伐而結束。走過70個年頭林業運作的林田山，目前僅約32戶人家、約50多人居住。雖然從絢爛走向平淡，但卻把時空定格在50、60年代，而這種帶有文化底蘊及懷舊、靜謐氛圍正是林田山最引人的特色。

老屋還原舊日醫務室 米店購限量有機米

來訪林田山感覺有點日本鄉村的味道、也有點像台灣早期的眷村，這裏的建築有舊、有新，瀕臨萬平溪一帶的多為一戶挨着一戶的鐵皮低矮房舍，林田山的住戶多居住於此，街道安安靜靜的，轉角有着阿嬤看顧的柑仔店、屋舍的牆上還可見到全村廣播擴音器。

越往靠山的那一側走，房子多為木造雨淋板的日式建築，部份經整修過後還原為昔日空間，比如醫務室、米店、場長家，就可看見昔日屋內的陳設、環境，並有1：1真人模型輔助展示，特別的是米店還真的可以買米。米店是一間無人看管的誠實商店，每日限量提供30袋花蓮光復鄉產的有機白米、糙米，1袋1.5公斤、200台幣（約56港元），想購買的話，只需將錢投進窗戶旁的投錢箱便可自行取貨。

順着坂道階梯往園區裏走，昔日的運材鐵道成了林田山最具代表的畫面，一旁設置於高點的旭東亭，是眺望鐵道與日式老房子頗不錯的角度，更裏處還有着大片年久失修的日式老宅，訴說着林田山的美麗與哀愁。而矗立於中央階梯正上方、1954年以檜木建造的中山堂，擺設着一張張昔日民眾看電影所坐的長木椅，老滋老味的感覺，也值得來走走探探。

林田山林業文化園區

地址：鳳林鎮林森路99巷99號

開放時間：早上9時至下午5時（周一休，毋須門票）

網址：www.facebook.com/ilovemorisaka/

交通：由花蓮車站前搭花蓮客運往光復、瑞穗、玉里的班車，於萬榮站下，再步行約2.3公里可達。

木造空間悠閒嘆咖啡 賞木雕手藝

遊訪山城想休息一下喝杯咖啡，這裏有兩處由在地人以日式老宅所規劃的林田山社區咖啡，以及二館。這趟我造訪的是二館，全木造的空間古樸素雅，玻璃手推窗引進採光也將戶外庭園綠意引入室內，而細看門楣上方的欄間，還可見到昔日工匠的精湛木雕手藝，在這裏喝杯咖啡，山中無歲月的閒適感油然而生。

林田山社區咖啡二館

地址：鳳林鎮林森路99巷44號

營業時間：早上9時至下午5時

在地小吃店嚐乾麵 叉燒軟嫩惹味

位於林田山園區入口附近、開業16年的涂家林田山小吃部，也非常推薦，這裏賣的是肉粽、乾麵、魯肉飯、餛飩湯等簡單小吃，平價、美味而且份量相當大。特別是它的乾麵（60台幣，約17港元），一大碗上桌，碗裏兩片軟嫩帶點油脂的大叉燒肉，幾乎佔去整個碗面，乾麵裏還加了大把的青菜、肉燥、油蔥，以及一顆滷蛋，視覺上的驚喜之外，嚐來也是鹹香惹味，麵體則可視需求點陽春麵、油麵、米粉、粄條等，非常大推的一碗麵。而它的肉粽（40台幣，約11港元）為客家水煮粽，米飯入味且軟濡，內餡有五花肉、大量的菜脯，沾上特調的甜辣醬，也令人回味再三。

涂家林田山小吃部

營業時間：早上10時至下午4時（周三休）

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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