鍾欣潼（阿嬌）近年於內地發展，做直播「帶貨」、拍攝綜藝節目等，不過近日她在節目上露面時明顯發福不少，面形變得圓潤，不少網民為她的健康擔憂，而好姊妹蔡卓妍阿Sa指她是荷爾蒙失調。事實上，開始踏入更年期、進行雪卵等都是影響荷爾蒙水平的誘因。

更年期及雪卵易致肥

荷爾蒙是各器官之間的訊號傳遞系統，主要由內分泌腺分泌，以控制身體的各種機能，例如有甲狀腺荷爾蒙、腎上腺素荷爾蒙，還有負責生殖系統健康的促卵泡激素、雌激素、睾丸酮等。女性在45至55歲間會踏入更年期，而更年期的前後幾年，荷爾蒙會出現變化，使雌激素水平下降、卵泡激素上升，因而出現種種不適，其間可維持幾年，常見的症狀包括潮熱、出汗、失眠、體重增加等，引起其他生理和心理的轉變。

醫生一般可透過血液測試，檢測荷爾蒙的水平，為病人作出診斷。若病人出現的症狀較嚴重，感到十分困擾，或可服用荷爾蒙補充劑，以減輕不適反應，但美國之前有研究指出相關藥物帶有副作用，包括增加患心血管疾病、乳癌及子宮內膜癌症等風險，病人服藥前要作出詳細考慮及與醫生商討。

建議一：飲豆奶補充雌激素

更年期是每個人的必經階段，女士要克服更年期帶來的不適，建議多做運動，運動後會明顯減少易疲勞感覺。而日常亦可適量攝取含植物性雌激素作補充，即大豆類食物如豆奶、豆腐等。同時要好好控制體重，包括保持健康飲食，盡量少吃醃製食物。

除此之外，阿嬌早前曾進行雪卵，當時阿嬌更因此體重足足重了20磅。進行雪卵過程中，要經過促排卵及卵子抽取兩個步驟，首先要注射為期十至十四天的排卵針，注射荷爾蒙刺激卵巢製造成熟卵泡，打針後體內荷爾蒙水平會上升，可能會出現肥胖水腫、陰道分泌增多等短期不適。之後要進行取卵手術，穿刺針會經陰道進入盆腔，刺入目標卵泡內抽取卵子。

陽氣不足造成易胖體質

其實阿嬌近年身形反覆，時瘦時胖，可能屬於易胖體質，即使努力節食、做運動，體重卻未有下降的話，中醫認為是陽氣不足（陽虛）。註冊中醫陳曉昕曾接受本報其他訪問時指，缺少「陽氣」推動代謝，即使進食量再少，身體還是運化不了食物，痰濕積聚就會導致肥胖。除了容易致肥，還可能伴隨有反覆感冒、手腳冰涼、容易腹瀉、神疲乏力等症狀。

建議二：多曬太陽做運動補陽氣

其實陽氣不足是都市人的通病，特別是經常進食生冷食物、長時間待在冷氣房、少曬太陽等人士，更容易水腫。另外，菜類偏屬寒涼，減肥人士習慣進食多菜少肉，而且營養不均衡，也會耗損陽氣，導致越減越肥。可服用補陽的中藥調理身子，亦建議平時多曬太陽及做運動補陽。

名人的體形外觀時常被外界討論，不合乎社會標準的身材更會加以「身體羞辱」（Body Shaming），不過就如阿Sa被問到阿嬌的身形變化時，亦表示「最緊要係開心同健康」，其實只要管理好身體健康，胖瘦輕重的體形亦不應遭到冷嘲熱諷。

撰文：鄭詩詠

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