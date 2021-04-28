台灣澎湖縣政府為了解決境內流浪狗問題，竟懸賞民眾抓狗，一隻賞金台幣1,000元（約港幣250元）。此案近日送議會後，獲多數支持，還追加預算台幣100萬元（約港幣25萬元）執行此專案，引起動保團體關注。台灣動物緊急救援小組痛批「大開動保倒車」，澎湖縣府不落實精準捕捉，不但可能造成民眾與犬隻受傷，更可能讓收容所爆滿，降低收容品質，呼籲澎湖縣府三思。

澎湖縣府為了解決流浪犬問題，近日竟提出懸賞民眾抓狗，還開班授課教民眾如何抓。考到牌照後，再發狗捕捉器具，每隻懸賞台幣1,000元（約港幣250元）。此提案近日送議會討論後，獲得多數議員支持，還提出追加預算台幣100萬元（約港幣25萬元）執行此專案。此案曝光後引起動物保護團體關注，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，目前國內實施流浪犬貓零安樂死後，台灣各地都在落實「精準捕捉」，即只移除可能對民眾造成極度危害的流浪犬。澎湖縣府「懸賞捕捉」的政策，可能造成親人溫和的流浪犬被抓光，反而有攻擊性且難接近的被遺漏。此舉不但增加亂象，且必定造成收容所爆滿，降低收容品質。以台幣100萬預算來計算，等於可提供捕捉1,000隻的賞金，「這1,000隻狗要收容在哪裏？」

倪京台也指出，澎湖縣府雖稱民眾要考牌才能捉狗並給予設備，但捕捉流浪犬是高度專業的工作，非短期訓練或考到牌照者就能勝任，且許多專業捕捉設備價格高昂，不可能大量採購。縣府的做法，是置民眾與流浪犬於未知的危險中。萬一民眾在捕捉過程中發生意外，誰來負責？此外，倪京台也提醒，其實澎湖在11年前曾經推出類似的「懸賞抓狗」政策。當時澎湖農漁局官方網站曾公告，5公斤以上大狗賞台幣400元（約港幣100元）、小狗台幣200元（約港幣50元）、小貓台幣100元（約港幣25元），立刻引發全國民眾不滿。當時，台灣動物緊急救援小組也在網路上發起民眾抗議，有網友稱澎湖是一個不尊重生命的「殺戮之島」，甚至大批愛狗民眾號召抵制到澎湖觀光。

台灣動物緊急救援小組表示，澎湖縣府若有流浪犬貓問題，可與各地動保團體合作，請專業人員進行流浪犬貓捕捉、絕育與回放，並挑選適合的犬隻開放認養，才是解決問題的正確方法，切勿再開動保倒車。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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