香港不少寵主都當毛孩是家中一分子，有甚麼「頭暈身㷫」都會帶去看獸醫，醫療費成為一大負擔。最近就有香港企業宣佈將寵物保險納入員工福利，計劃涵蓋所有貓狗品種，對寵主來說絕對是好消息。

Green Monday集團日前（27日）宣佈與香港寵物保險公司OneDegree Hong Kong合作，為集團員工提供「毛價保」寵物保險作為員工福利。員工可自行選擇為寵物購買哪款保險計劃，Green Monday集團會為員工提供定額資助。相關寵物保險計劃涵蓋13周到11歲的所有貓狗品種，年度醫療保額最高可達港幣70,000元。至於定額資助的金額，Green Monday並沒有對外公佈。

集團指旗下有逾200位辦公室員工可享此自願性福利。為員工提供寵物保險在香港並不常見，Green Monday集團創辦人楊大偉指希望可成為先例，鼓勵其他企業效法和跟從。根據Willis Towers Watson在2018年發表的報告，美國超過三成的僱員可享有寵物保險或類似的福利，大約五成財富500強企業亦會向員工提供相關福利。

Green Monday集團是本地社會企業，熱心關注動物福利及環境破壞等問題，以致力推動可持續發展社會為目標。旗下服務包括一系列OmniPork新豬肉以及餐飲店Green Common等等。

記者：李珮禎

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