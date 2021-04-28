香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Cola。

名字：Cola

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：2個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 504855

晶片編號：605 010 021

猶如牠名字一樣，Cola是隻跟可樂一樣顏色的小狗，擁有一身純黑色的毛髮。Cola的性格屬於乖巧且較為慢熱。牠大多數時間都會靜靜地待在房間裏，等待別人親近接觸牠。當面對不熟悉的人時，Cola會在你身邊不停地徘徊，看看你是否一位值得牠信賴的人。相反，當看見熟絡的人後，牠熱情奔放的一面便會毫無保留地展現出來，很多時候都會撲到你身上，給你滿滿的愛！Cola現正在愛協等待一個溫暖的家，快來探望牠吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年4月26日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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