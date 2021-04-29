特約報道｜前陣子智叔病逝，隨即引起大家對胃癌的關注。胃癌是香港常見癌症的第六位，發病年齡集中於40至50歲，由於初期無明顯病徵，大部份患者發現時已屆中、晚期，因此大多即時尋求西醫治療。然而，西醫的抗癌方式或多或少會影響患者的生活質素，故此近年中醫抗癌已成大趨勢，癌症患者以中醫調理體質，強化機體免疫功能，改善生活質素，讓他們成功捱過化療階段，延長存活期。

以中醫調理及治療癌症的歷史早有記載，古醫書指引發腫瘤的是一種特殊的毒邪，是由於外感六淫、內傷七情、飲食勞倦等各種長期病因，使經脈阻滯、氣血不和、臟腑失調、濁邪積聚所致，癌症患者以中醫調理病情也早有根據，不少古代中藥方劑或藥物，如蜣螂、地龍等皆有臨床實證，反映中醫藥在癌症調理及治療的過程能發揮其優勢。

就胃癌而言，德善堂註冊中醫師張琛指，在中醫角度，成因主要為「飲食自倍，腸胃乃傷」，即吃太多精製、不健康食物，加上食無定時，影響腸胃消化。其次是情緒引致，憂思傷肝，肝氣鬱結，積聚體內產生毒素而誘發癌細胞病變。因此不少患者最初以為自己消化不良，但經醫院檢查後，才得悉是胃癌，輕則需要進行手術切除胃部，重則需進行化療。而在西醫治療的過程中，中醫在每一階段都能發揮抗癌、強化抗癌藥物的療效，以手術、化療電療的初期癌症患者為例，中醫在他們身體處於虛弱狀態時，中醫藥治療可助他們重建正氣，恢復體力；晚期腫瘤患者不宜進行手術，也無法施以化療電療，因此癌症患者宜採用中醫藥調理及治療，扶正固本，可延長生存期及提高生存質量，達致「帶瘤延年」。

中醫四階段調理、治療癌症

胃切除手術前準備：初期胃癌患者可切除位於胃黏膜等部位的癌細胞，此階段可透過中醫藥調理癌症患者的體質，使之能承受腫瘤或胃部切除手術。張醫師治療時會根據患者的驗身報告，以及西醫建議的治療作評估，制定術前的中醫藥方案，助癌症患者調理體質。「這階段主要採用補益類中藥，如北芪、人參、黨參、白朮、淮山、雲芝及靈芝等，減少手術的出血風險，適合有長期病患、體質底子較差的病人，在兩、三星期內以中藥快速提升免疫力。」

術後兩星期：手術後由於胃部結構改變，患者易出現脹氣、嘔吐、腸道蠕動緩慢、腹瀉或腹痛等副作用，消化功能亦會變差，嚴重甚至會容易虛脫或出現低血糖，透過中醫處方內服中藥或湯水，改善體質、恢復體力。張醫師又建議，可煲松茸養胃補氣湯飲用，一星期飲用三日，可增強患者抗病能力，舒緩胃部不適及術後副作用，提高生活質素。

松茸養胃補氣湯

材料：姬茸菇 20克；太子參60克；陳皮 10克；蟲草花 30克；山藥 30克；龍眼肉 30克；紅棗 6克；木耳 20克；炙甘草 6克；瘦肉 適量

做法：材料浸泡及洗淨後，加水放進鍋內，大火煲滾後轉中小火煲約2小時，即可飲用。

備註：腹瀉腹痛者不宜飲用。湯水未必適合每個人體質，建議飲用前請向中醫師查詢。

化療前後：如身體情況許可，可於術後四星期做化療前準備，中醫在這階段介入，處方不影響肝酵素的中藥，提升患者的白血球指數，改善脾胃機能。由於化療會令白血球和血小板降低，化療後或會出現噁心、嘔吐、頭暈，身體較虛弱，所以化療前後處方中醫藥調理癌症患者體質，可修補其受損的正常細胞。張醫師建議化療後三、四天可煲參芪升白補血湯飲用，一星期可飲三日， 將化療副作用降到最低。

參芪升白補血湯

材料：黃芪 30克；黃精 10克；黨參20克；白朮12克；陳皮 10克；紅棗 8克；花生衣 30克；山藥 20克；當歸 8克；炙甘草 6克 做法：材料浸泡及洗淨後，加水放進鍋內，大火煲滾後轉中小火煲約2小時，即可飲用。 備註：發燒者不宜飲用。湯水未必適合每個人體質，建議飲用前請向中醫師查詢。

中醫調理癌症患者身體時，不僅體質上改善，連帶也能減少患者的負面情緒。不少癌症患者在化療後因副作用及身體上的痛楚令食慾大減，心情變得抑鬱，部份人士更承受不了化療太強烈的副作用，而放棄治療。張醫師認為：「中醫醫身也醫心，中醫調理及治療癌症的大原則，是透過改善病人體質、食慾及情緒，減低化療的副作用，讓他們能有更強的抵抗力，使其有力量積極地完成治療。」

康復期：張醫師會要求患者定期進行身體檢查，包括抽血檢查、影像檢查 (如：超聲波檢查、電腦掃描及磁力共振) 或腫瘤標記檢測，以確定中醫治療是否精準有效。即使西醫表示患者已康復，仍建議患者每月帶同最新檢查報告覆診，再按其當時體質狀況，處方增強免疫力、排毒或調理情緒的中藥，每月服七至十日作為保健，以減低癌症復發的機會。

中醫調理癌症 扶正祛邪帶瘤延年

過往癌症患者大多依賴西醫的治療，中醫只作輔助，但隨着中醫調理在癌症不同階段的治療中的重要作用，已被越來越多患者認可，而中醫「帶瘤延年」的抗癌觀念也漸被認同。中醫認為不僅要患者活得更久，也要活得好，關鍵是不宜做過度的化療，盡量保存器官以吸收養份。

中醫主張癌症患者以中醫調理及治療，使用補益、清熱解毒、以毒攻毒、活血化瘀及化痰消積五大類藥材，如以蒲公英及百花蛇舌草等清熱解毒類中藥，或蟾皮等以毒攻毒類等藥材治療胃癌。張醫師表示：「由於蟾皮含毒性，中醫會按患者體質狀況，配搭清熱解毒類及補益類藥材一同使用。毒性中藥需恰當的藥材泡製及事前處理，同時要定期化驗去追蹤其安全性及療效，令藥材發揮最大化的效果，達致治療胃癌的作用。」

胃癌患者易有心脾兩虛、肝胃不和、肝血不足的症狀，導致睡眠質素差，影響抗癌治療成效，張醫師建議服用酸棗仁、龍眼肉、小麥、阿膠、百合及麥冬等有助滋補的中醫藥材，調理癌症患者體質。她又提醒，中醫調理及治療癌症的藥方不僅要配合癌症期數及西醫治療方案，還要根據病人體質狀況不時改變。「中藥跟西藥相似，長期服用會產生抗藥性，所以不能抄條藥方連續服用，效果會大減。」

此外，中醫調理及治療癌症時，除了內服也有外用法，如外敷或納米薰蒸，透過皮膚吸收，以舒緩痛楚。如胃癌屬早期，可在胃俞穴、脾俞穴、三焦俞、肝俞或中脘，外敷帶毒性的中藥。若癌細胞已擴散，除了化療，更可靠內服中藥、薰蒸及中藥入浴等方案進行減痛治療，改善晚期癌症患者的生活質素。

張醫師又分享：「有不少患者經西醫判定僅餘數個月的壽命，但未有就此放棄，仍然堅持繼續以中醫療法進行治療，他們對生命的堅持令我深受感動，使我更有一種強烈的醫者使命，鑽研各種中醫療法，使患者的實際存活期比西醫當時預計的時間更長，對生活品質也大有幫助，令他們可享受更多與家人相聚的時間。」

抗癌之路雖然艱辛，但隨着各種新的治療方式出現，以及中藥在現代醫學中有越來越多具療效的實證，中醫調理及治療癌症，既可成為患者的前鋒，又可以是後衛，能給癌症患者多一個延長生命週期的選擇。張醫師期望中西醫結合能為患者尋找最佳治癌方案，呼籲不論初期或晚期的患者，也切勿輕言放棄。

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