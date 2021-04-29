位於滋賀縣琵琶湖畔的全新度假區「Everglades琵琶湖」，京阪電鐵與營運戶外活動度假村合作興建，已於2021年4月正式開幕。旅客從京都出發，車程只需約30分鐘。琵琶湖風景別致，是非常受歡迎的度假勝地，現在又多了個住宿新選擇了！

「Everglades琵琶湖」按房型分了四個區域：「Water Front Tent Villa」、「River Side Tent Villa」、「Villa With Play Garden」及「Villa With Dogrun」，每個房型都有不同的主題可供選擇。

河景別墅「River Side Tent Villa」

貓頭鷹房及蒼鷺房供6人住宿，可近距離感受湖泊水面波動，清風愜意。

湖邊觀賞別墅「Water Front Tent Villa」

面向近江舞子的內湖處，分別有兩種主題房，4人住的鱷魚房及6人住的紅鶴房。別墅內有大片玻璃窗，可欣賞湖泊景色，特設房間提供的獨木舟，自行划船細遊湖山之景。

親子同樂房「Villa With Play Garden」

想享受天倫之樂、親子同遊，這區域就最合適不過。主題為老鷹，分一般房及大型花園房，前者則規模較小，後者則有較大的花園及遊樂設施，供小朋友隨時「放電」。

愛犬奔馳別墅「Villa With Dogrun」

適合「毛孩」的黑豹主題住宿，分一般房及大型花園房。大型花園房特別設置圍籬，狗主可放心讓愛犬盡情玩耍。

膳食方面「Everglades琵琶湖」亦有「美式BBQ晚餐」，是以牛排和龍蝦為主的，住客可與盥洗用品及浴巾的組合套餐加購。

Everglades琵琶湖

地址：滋賀縣大津市南小松五反田1249-1

房價：1棟（附早餐） 20,600日圓至48,800日圓（約1,477港元至3,499港元）

入住時間：下午2時 ／退房時間：早上11時

資料來源：Everglades琵琶湖

撰文：方紀茵

編輯：鄒仲安

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