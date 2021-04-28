美國短毛貓（American Shorthair）俗稱美短，牠們一身獨特的虎紋毛色，加上一對湖綠色的圓杏大眼睛，迷倒不少貓奴。今集《動物百科》就跟大家談談美國短毛貓的歷史、飼養心得，以及有何遺傳疾病須要留意吧。

美國短毛貓的歷史

美國短毛貓的毛色多變，有逾80多款的花色組合，而香港最常見的毛色就是銀色虎斑紋（Sliver Tabby）。美國短毛貓屬中等身形的貓咪，成貓體重約3至4公斤。談及牠們的歷史，雖然名字叫做美國短毛貓，但這貓種的祖先卻是源自歐洲。相傳美國短毛貓是由歐洲人帶入美國，因為當時歐洲人越洋往美國時，船上帶備了很多糧食，為免遭老鼠偷食，他們習慣帶同捕鼠能力了得的英國短毛貓隨行。留在當地的英國短毛貓經人類多年繁殖後，最終演變出美國短毛貓這新貓種。美國人最初只叫牠們做普通短毛貓，直至20世紀初才獲正式註冊，起名為美國短毛貓。

美國短毛貓的飼養心得

Iris一年多前領養了美國短毛貓格格，至今已經一年多。談及格格的身世，Iris黯然地說：「格格的父母是繁殖場的棄貓。救出來時貓父母早已患上嚴重的貓感冒，命懸一線。貓爸爸更因貓感冒引致的細菌感染令其單眼失明。後來義工更發現患病的貓媽媽竟然同時懷孕了，幸好在義工的照顧下貓媽媽亦痊癒過來，並生下一胎三貓，其中一隻就是格格。」

Iris指美國短毛貓的性格好奇兼活潑，是活力充沛的家庭動物。格格剛到家第一天，不但很快便適應新環境，更對所有事物都相當好奇。她分享：「如果你的東西亂放的話，牠就會幫你推落地上。試過有一次家中有送貨用的紙盒，牠咬吃了一點膠紙吞進肚子，那次亦頗危險的。當時要送去急症室照內窺鏡，再將膠紙夾出來。」Iris指因為美國短毛貓好奇心重，因此主人要小心擺放家中的雜物，避免「好奇」害死貓。此外，不要看美國短毛貓身形不小，牠們亦相當好動。跟英國短毛貓一樣，牠們同樣是肌肉型的工作貓。

美國短毛貓的健康照顧

康誠動物醫院高寧霞獸醫指，美國短毛貓整體而言是比較健康的貓種。但牠們有兩個主要的遺傳問題須要留意，其一是先天性心肌肥大。高獸醫：「先天性心肌肥大的意思，是心臟肌肉會不斷變大，導致心室變小。貓兒太多在一至三歲發病，有機會因此而突然猝死。事前要發現此問題亦不容易，主人可選擇事前為貓咪安排照心臟超聲波。」另一個常見的遺傳性疾病是髖關節發育不良，嚴重者會開始不良於行，甚至癱瘓。高獸醫續說：「這個問題有可能導致牠們走路時疼痛，不願意跳動及經常坐着。主人未必知道牠是甚麼事，只是覺得牠忽然間一拐一拐的。」

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