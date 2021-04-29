人人都話見字飲水，多喝水是對身體好，不過原來水並不是飲得越多就越好，也有不少人鼓吹要奉行低鈉飲食，但其實攝取過少鈉質同樣會出現問題。資深娛樂新聞工作者查小欣昨日（28日）就於Facebook貼出卧病在床相片，原來她患上低血鈉症，更被醫生落「限水令」每日飲水不可超過2公升。

查小欣患低血鈉症 醫生落「限水令」

查小欣患上低血鈉症，驗出血液中鈉含量太低，至水浸腎。於是醫生下令她每日飲水不可超過2公升，包括清水、湯、酒、茶、粥等任何液體，避免鈉被沖走。低血鈉症，俗稱水中毒，即體內鹽份過低。正常人的血中鈉離子濃度為135-145mmol/L，低血鈉定義為數值低於135mmol/L，而若低於120mEql/L，則為重度低血鈉症。如果短時間內飲太多水，會導致血液中的鈉含量失衡，會出現頭暈、頭痛、作嘔等症症，嚴重的有機會死亡。

運動後大量飲水 易有運動型低血鈉

一般人平常很少會因為飲水過量而造成低血鈉，腎科專科醫生黃煜曾接受本報其他訪問時表示，較常見運動型低血鈉，即馬拉松選手或其他運動員長時間運動後大量飲水，則較有機會發生。運動出汗時，水份與鈉同時流失，若突然大量補水，體內血液鈉濃度就會下降，若情況持續，會出現血滲透的情況，即水份透過細胞膜滲透到腦細胞，病人會出現頭暈、頭痛、軟弱無力、抽筋，甚至昏迷等病徵，嚴重時可造成腦水腫及死亡。

《香港急症醫學期刊》亦曾有病例報告，指有馬拉松選手在賽事期間狂飲30杯水，使血鈉急降，須送院治療。亦有一項研究發現，近五百名美國波士頓馬拉松跑手當中，一成三人因飲用過多飲料，而出現低血鈉症。因此在運動大量流汗後，適量飲用含電解質飲料，可同時補水及補鈉，有助預防低鈉問題。

降血壓藥也會致低血鈉

除了飲水過量，長期服用降血壓藥也可能導致低血鈉症，因為降血壓藥中含利尿劑，而水份流失之時也會帶走了鈉。另外嚴重的腹瀉、嘔吐可能會造成脫水之餘，亦有機會導致低血鈉症。

萬一出現低血鈉症，一般醫生會為患者吊鹽水，亦會處方俗稱「鹽餅」的鈉補充劑，待患者血鈉水平回復正常。如果情況嚴重，則可能要透過靜脈注射高濃度鈉補充，不過此舉有出現併發症的風險，如血鈉突然上升令滲透情況倒轉，使腦細胞缺水，甚至乾死，曾有病人因此情況導致四肢癱瘓，所以在治療時要緊密監察。

每日每公斤飲用35毫升即可

雖然一般人飲水過量而致低血鈉症的情況罕見，不過飲水過量都會造成尿頻等問題影響日常生活。正確飲水法首先視乎體形，一般人每日每公斤體重需要35毫升水，即50公斤成年人每日應飲用1.75公升水；70公斤成年人則是2.45公升。如果飲水量正常，尿液會呈清澈、淺黃，如果尿液完全透明且缺少黃色調，則表示喝了比建議量多的水，就要注意了。

撰文：鄭詩詠

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