子宮頸癌為本港十大癌症之一,按香港癌症資料統計中心的資料顯示,2018年女性癌症死亡人數中,佔了2.7%便屬子宮頸癌,近年不少國家地區如本港衞生署亦開始推動子宮頸普查計劃。

雖然醫學界至今仍未能完全掌握子宮頸癌的成因,但子宮頸癌最初是由子宮頸內的細胞異變開始,這些不正常的細胞稱為子宮頸內上皮瘤,某些醫生會稱其為前期癌,如不及早治療,異常細胞便有機會發展成癌症。

症狀包括經間期流血

子宮頸癌的症狀包括不正常流血(如經間期流血或性交後出血)、陰道排出有氣味的物質等,一般在婦科檢查中如柏氏抺片檢查便是屬診斷宮頸癌的初期檢驗,抹片檢查亦可用來檢測細胞早期異變的症狀。

由於所有抹片均須交由病理學家化驗,間接令整個檢查流程拖長,而且一些低收入國家亦欠缺富經驗的病理學家及化驗室設備作檢查,致患癌數字仍有上升趨勢。

為了減少病理學家在化驗抹片的工序及時間,科學家便想到把化驗的部份流程交給人工智能(AI)處理,有關硏究目前已進行臨床試驗階段,期望未來可將之普及化。

AI助篩檢癌前病變

在全球子宮頸癌死亡率最高的印度,當地規模最大的診斷實驗室公司SRL Diagnostics,為了減輕病理學家化驗抹片的工作負擔,在2019年公司便開始跟微軟雲端服務業平台(Microsoft Azure)合作,把他們收集到部份抹片,交給微軟開發一套子宮頸癌AI篩檢工具。

SRL Diagnostics的負責人表示,他們每年會收到超過十萬組子宮頸抹片的檢查樣本,大約有98%的抹片是正常,只有約2%需要進一步處理。

而微軟亦期望宮頸癌AI驅動的篩檢工具可幫助剔除正常細胞的抹片,減省病理學家的工序。據講微軟這套子宮頸癌AI篩檢工具已開始進行臨床測試。

準確度媲美病理學家

來自瑞典的醫學硏究中心Karolinska Institutet,近日亦在醫學期刊《美國醫學會雜誌》 (JAMA Network Open)發佈了一項以AI和流動數碼顯微鏡(mobile digital microscopy)建立的篩查工具,以檢查子宮頸癌的癌前病變。

在是次的硏究中,硏究員訓練AI系統去辨認子宮頸內的異常細胞。硏究員的抹片來自非洲肯亞鄉郊診所740名婦女,收集的年期介乎2018年至2019年。

這些樣本使用可攜性掃描器掃描,並上載至雲端深度學習系統(deep-learning system, DLS)數碼化後。有一半的抹片用來訓練系統識認不同的癌前病變,其餘的則用來評估其準確性。

硏究員把AI系統的評估結果用來跟2位獨立病理學家的化驗結果做對比,結果顯示兩者的評估十分接近。DLS系統有96-100%可識別出有癌前病變的病人,而在沒有病變的抹片識認部位,DLS系統跟病理學家的分析中,有75-85%的結果相同。

硏究員相信這創新的方法可幫助識別及排除大部份的抹片,但仍需要更多病人群組參與硏究,同時收集更多不同種類的病變和子宮頸癌的活檢切片以令系統準確性進一步提升。

科技能使化驗進度進一步提升,但最重要的還是女士們應自覺地定期進行抹片檢查,積極防範疾病發生。

