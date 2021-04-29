出租漫畫店曾經是大人細路最愛流連的地方，幾蚊租一本漫畫，回家慢慢嘆。不知從何時開始，人們看漫畫的習慣，由實體書轉移到網上漫畫，漫畫店慢慢消失，出租漫畫幾成絕響。蔡子雄一家可說是漫畫世家，他與父親、母親、哥哥都經營漫畫店生意，九十年代高峯時一家人共有五間分店，主要出售二手漫畫和出租漫畫。後來實體漫畫熱潮減退，父母退休，哥哥移民，只剩下他一人打理兩間舖。

蔡子雄的父親喜歡看武俠小說，1978年在土瓜灣開了武俠小說書店，門口位置擺放二手漫畫，吸引人們前來打書釘。「當時很多人沒有錢買新書，買二手書對他們來說更省錢，加上二手書收購價低，利潤比賣新書高。」當時8歲，還是小學生的他，一放學便會跑到父親的書店裏看漫畫，更會把漫畫帶回學校與同學分享，大家免費一起輪流看。蔡子雄憶起，當時最受歡迎的漫畫是黃玉郎的作品《小流氓》，「他的功夫很厲害，有時我會學上幾招，大家一起模仿角色的動作。」《如來神掌》、《醉拳》、《中華英雄》等都是他的童年回憶。

八十年代日本漫畫在香港漸漸流行，漫畫開始越來越普及。1984年，蔡子雄的母親在慈雲山一個小商場內開了「秀芳書店」，一直營業至今。當時秀芳書店除了出售二手漫畫外亦出租漫畫，2元租一本，吸引了大量附近學校的學生甚至老師，放學後前來湊熱鬧，「當時的小朋友都會叫我事頭婆，又叫我姐姐，好得意㗎！」85歲的蔡媽媽憶起往事笑說，雖然被這些孩子們偷了很多漫畫，但她多年來沒有向學校告發，怕影響孩子的前途。

線上漫畫興起 店內不再出租

現年80多歲的蔡媽媽，看着很多老街坊由當年背着書包的小伙子，變成今日仍追看漫畫的大細路。雖然早已退休，但她偶爾會到舖頭坐坐，看看漫畫。她最愛六十年代的搞笑漫畫，《小甜甜》和《死亡筆記》是她的個人推薦作品。「以前一邊收購，一邊看漫畫，很開心。舖頭冇人我就睇漫畫，做了十多年，對這些漫畫都有了感情。」

蔡子雄憶述，九十年代是租借漫畫熱潮最鼎盛的時期。1990年他曾開過一間漫畫出租店，當時舖頭未開門，已有客人在門外排隊等侯。一天租出約400本書，某些大熱作品例如日本漫畫《龍珠》，他每一期都要買30本作出租用，店內足足有30套龍珠漫畫，仍然供不應求。現時「秀芳書店」由蔡子雄打理，但自從網上漫畫興起後，舖頭沒有再出租漫畫，「讀者可以在互聯網看免費漫畫，加上香港地方有限，讀者情願在網上看線上漫畫。」

今時今日，漫畫每次出租賺3至5元，即使購買新書的成本只不過是每本約20元，但熱潮減退下也難以回本，令蔡子雄專心做「漫畫收買佬」，在店內或上門收購二手漫畫，再放到店舖和網上出售。他盡量以高價收購一套完整的漫畫作品，因為套裝書較容易出售，散書則視乎貨存量去收購。

海外讀者多 遍佈亞洲美加

現在一人打理兩店，土瓜灣地舖主要用來收二手書，然後再把書運到慈雲山店整理出售，現在蔡子雄幾乎每天都兩邊走。採訪當天，他推着手推車前往深水埗一個舊商場收書，一人獨力將一箱箱書運回慈雲山。五箱共約1,000本港漫，每本以數元收購，再以8至10多元出售，薄利多銷。他目前平均每月收購約10,000本漫畫，每月賣出約5,000本，平均月入約2萬元，海外生意額佔當中的七至八成。他的客人包括海外漫畫店和收藏家，甚至來自世界各地，如馬來西亞、台灣、美國和加拿大等。

蔡子雄試過收到有書蝨或書蟲的漫畫，即使真金百銀收購回來，也得蝕錢把書狠心送去資源回收，以免影響店內其他書。但他最怕到唐樓收漫畫，最深刻一次試過在九樓收30多箱漫畫，獨自一人跑九層樓梯，足足搬了5小時。雖然收買工作並不容易，但遇上有價有市漫畫，他亦可以賺一筆，「收購漫畫講運氣，有些漫畫很值錢，可以賣過千元。」最誇張的例子，是香港版《小流氓》第一期 ，當時以超過15萬的高價賣出。

每次收購完漫畫後，他仍有任務，就是將四散的漫畫期數湊合成一套，其餘的散書則待客人前來尋寶。曾有客人在店中找到兩本漫畫，開心地付了200元購買本身價格為20元的漫畫，原來對方已經找了那兩本書好幾年。現時漫書店的客人年紀大多是40多歲，很多人買漫畫志在儲，「有客人說打算儲起來，將來退休時慢慢享受，也有人瞞住妻兒把買到的漫畫藏到迷你倉。」

不少公仔書寫出香港人生活方式、社會和人生動態，但現在出版的不及以往的吸引，香港漫畫有可能會絕迹。漫畫店目前已經越來越少，變成夕陽行業，但蔡子雄仍不願放棄，因為他不希望香港本土文化消失，只好盡自己能力，努力維持下去。

秀芳書店

慈雲山蒲崗村道95號秀芳花園秀芳商場7B舖

土瓜灣馬頭圍道107號地下

記者：黃曉楓

攝影：鄧欣

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