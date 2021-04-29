香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Emilia。

名字：Emilia

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：4歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 505401

晶片編號：605 008 553

Emilia是一隻非常容易害羞的貓貓，每當陌生人出現在附近時，牠都會立刻躲進被窩裏。雖說Emilia不太敢接觸陌生人，但牠卻會對熟悉的人十分親暱；會發出像煲水一樣的「呼嚕」聲，還會撞撞你的頭呢！另外，如希望跟Emilia親近的你必須知道這隻貓貓並不喜歡過於嘈吵的環境，因會令牠感到不必要的焦慮，甚至會出現過度理毛的情況，故此我們建議有經驗及沒有小朋友的家庭飼養。如果你對Emilia有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年4月26日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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