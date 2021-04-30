特約報道｜一隊球隊的表現有上有落，沒有永遠的冠軍，但說到fans數目及大家對球隊的瘋狂程度，曼聯就絕對是足球壇上的一哥， Facebook上紅魔的七千三百萬個fans，證明紅魔魅力沒法擋！

受到英國足球的影響，香港亦有很多曼聯球迷，而且是百分百鐵粉，由網上討論區的fans留言，以及不時舉辦的自發性活動，完全感受到香港曼迷的瘋狂程度，即使在全球都是數一數二。Success is a blend，芝華士作為曼聯其中一個贊助商，一直大力支持曼聯，不單止多次推出以曼聯為主題的調和威士忌，亦舉辦不同的活動為球隊打氣。在疫情前每年芝華士都會安排紅魔fans，遠赴英國與曼聯球員見面，可想而知被選中的曼聯fans有多興奮，有如中頭獎一樣。

疫情之下當然不能再次安排fans飛往英國，但有見fans熱情不減，芝華士也立即變陣，將整個活動改為在網上以視像對話進行。成件盛事原來有香港、新加坡、泰國、越南以及柬埔寨多個地方的fans參與，在Chat Room內可以同曼聯球星視像對談或者問問題，更可以玩遊戲贏取芝華士特別禮品。不過計我話做甚麼已經不是重點，當fans在Chat Room上見到隊長哈利馬古尼、中堅連迪路夫以及前鋒馬迪現身，其實已經心滿意足。

這次的活動由亞洲不同的fans參與，帶出Success is a blend的重要性，就正如芝華士與曼聯兩大品牌的合作，芝華士擅於調和出口感香醇幼滑的蘇格蘭威士忌，曼聯的星級球員也調和出集技術、熱情、魄力、 歡笑、自豪和嫻熟於一身的球隊，強強互相加持之下，令到兩個品牌的推廣都更加成功。由此可見，Success is a blend的確是令事物成功的王道。

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