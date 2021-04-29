香港城市大學海洋動物影像解剖研究組（下稱研究組）早前從漁護署接收了一具赤蠵龜屍體，背甲鑲有「放生」字眼及機構名稱的鐵牌，但因其器官早已嚴重腐爛，因此未能確認海龜死亡的原因。雖然未能確認海龜是否與非法放生活動有關，但研究組冀藉事件呼籲大眾不要參與任何非動物救援性質的放生活動，以免危害野生動物的健康及破壞生態。

漁護署於3月底在大嶼山雞翼角發現一具海龜的屍體，經研究組檢查後確認屬成年的雌性赤蠵龜。研究人員指海龜屍體的食道內發現未完全消化的食物，相信屬突然死亡的個案。但由於海龜的肌肉及脂肪比率正常，加上腸道沒有任何異物，以及屍體多個器官經已嚴重腐爛，因此無法確認牠的具體死因。

赤蠵龜（俗稱紅海龜）是繼棱皮龜後體形第二大的海龜物種，身長可逾200厘米，體重可達500公斤以上，屬易危級別的物種之一。研究組指成年的赤蠵龜每隔2至3年就會上岸繁殖。繁殖季節期間，一隻赤蠵龜會產卵2至5次，每窩平均有達100隻海龜卵。漁護署於2003年首次於本港海域發現赤蠵龜的蹤迹，但不恰當放生海龜的事件時有發生，2019年就曾有市民發現有瀕危級別的綠海龜遭胡亂放生。獲救海龜經檢查後發現不但體重嚴重過輕，身上亦有被撞擊過的傷痕，背甲亦被人以紅色油漆寫上「放生」的大字。研究組指出是次發現的海龜屍體，其背甲末端位置鑲有一塊小鐵牌，牌上寫有「放生」的字眼、蓮花標誌及一個機構的名稱，但無法確認是否跟民間放生活動有關。

香港城市大學臨床動物醫學系客席教授葛展榮博士呼籲大眾不要參與任何非法及非動物救援性質的放生活動。葛博士指：「非法放生涉及的海龜，有機會經非法捕獵得來，其圈養及運送的環境未必理想，有機會令海龜因而患上傳染病，甚至將人畜傳染病傳至放生人士。此外大多數放生地點亦非海龜本來的棲息地，胡亂放生會影響牠們的存活率，令食物鏈失衡，及至威脅整個海洋生態。」研究組呼籲，市民日後若發現受傷或已死亡的海龜，宜記下事發的地點、時間及相片，再致電1823通知漁護署，或透過「Aquatic Animal Virtopsy Lab海洋動物影像解剖研究組」的社交平台專頁通知研究人員，讓他們及早到達現場跟進及協助。

照片來源：Aquatic Animal Virtopsy Lab 海洋動物影像解剖研究組

記者：沈敏怡

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）