觀塘裕民坊重建，執達吏撬爛閘強收餘下舖位，教不少人都只能慨嘆。另一邊廂，附近新開商場「裕民坊YM²」開設展覽「官塘•傳情 微縮藝術展」，期望以模型回憶昔日觀塘舊區面貌。

是次活動由裕民坊YM²聯同快樂微型藝術會一同協辦，展出近38年作品，包括大型展品《觀塘裕民坊》、老店展品《永興豆漿王》、《雞仔餅大王》、《福泰晶品》、《興發生果店》、《駿業士多》、《左溝右溝果汁店》及《裕民坊鞋店》等。當中最大型為《觀塘裕民坊》，長達1.5米、縮成1:76比例，呈現觀塘心臟地帶的日常，更將八、九十年代經多次改建及拆卸多年的寶聲戲院重現眼前，加上霓虹燈招牌及流動小販檔，形成本土懷舊風情畫。

展覽特設6個AR（擴充實境）裝置，參觀人士可利用手機或平板電腦看到煙花及飛船在「觀塘上空」出現，更有機會見到已故的「九龍皇帝」曾灶財在牆上寫字。此外，周末期間會有不同的工作坊，教導製作不同的微縮模型。

早前舉辦「再見官塘也許 - 不再會裕民坊」的社區組織「活在觀塘」，則在Facebook貼文指：「觀塘天空之境，只能在模型和相片緬懷」。

「官塘•傳情 微縮藝術展」展覽詳情：

日期：5月1日至7月4日

時間：10am-10pm

地點：YM² 1樓中庭 及 裕民里

費用：免費

撰文：周伯臻

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