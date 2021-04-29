50多歲來自倫敦的精算師李福納（Lee Faulkner），因為1993年的一次到訪愛上了香港：「在着陸的那一刻，便被這個地方吸引着。光是站在街上看着，便能感受到街頭街角都充滿着活力。那時我已經跟自己說，必須有一天會回到香港。」他於2011年兌現了對自己的承諾，找到了一間英資保險公司的工作，並移居香港，而香港亦成為了他的家。

雖然曾移居阿根廷10年，完全明白旅遊和定居於一個地方的不同，但香港的工作氣氛和社交生活上的文化差異，也讓他吃不消。加上不出一年，他便看清了香港保險界的弊病：「我放棄了那份工作，因為錢不是所有。」辭退了工作但卻選擇留在香港，在上環海味街建立公司從事英文教育及財務健康推廣。住過4年堅尼地城，6年前住進了南丫島。他沒有成為香港人眼中那種離地「鬼佬」，會食黃店買阿布泰，比很多土生土長的香港人更貼地，是日家訪他還帶我們到平時經常光顧的黃店。他說：「我不是那種可以到一個城市生活，但過着度假風格生活方式的人。不能生活在一個地方，但將周圍發生的一切，都當作是外國人的事。我認為如果有一個地方，給了我一個家，那麼我便有責任去照顧它。」

李福納在尚未取消2020年立法會選舉之時，聯同多位反對派候選人與幾名現任功能組別的議員競爭。他以精算師的專業，帶着對保險業界的專業知識及理想拼圖，出戰保險界功能組別，對抗兩度自動當選的建制派陳健波。他說：「香港保險業停滯不前，還留在1980年代，使用了一種佣金分發方法。而這銷售方法在世界上大多數其他地方，都已經被禁止使用。」他指保險公司出售極其昂貴的政策和產品，銷售予不需要這類產品的人。香港的保險業，只為某幾個機構賺取巨額利潤，但社會上有三分之二的人口，是完全沒有保險保障的。他強調：「保險原本就應該是照料人，而不是照料企業。業界裏沒有人願意去改變這件事，因為他們都在做同樣的事。」

走過中環海濱，他不禁指着摩天輪說：「這些是誰的錢？是你的錢！」奈何理念再好，都敵不過強權，他說：「有很多人支持我，表示想要一個選舉，認同有人願意站出來參選當候選人是好事。但有很多公司跟我說，他們不能提名我，因為他們的合作企業不容許他們這樣做。」那個時候他沒有想要離開香港，還想留在香港作出改變。

這種程度的社會參與，源於李福納早已把香港視為家。他認為家的定義是，當離開這個地方再回來的時候，會因為回來感到很高興。他回想2012年一次出國後回到香港：「我身在香港機場，聽到『請緊握扶手，Please hold the handrail！』這個廣播，便覺得很有親切感，感覺到自己在家。」在過去的六至七年間，李福納一直把香港視為退休的地方，奈何事與願遺。「我喜歡這裏的方便、食物、人，我喜歡一年當中8個月的天氣。我不喜歡政府，鄙視這個城市的統治階級，我認為這樣傲慢無禮的態度，去面對顧客（納稅人），那是我最不喜歡的東西。」

住在香港這個家十年間，他跟香港人一起經歷了這個城市最動盪、最關鍵的時刻。「2014年9月28日，我站在肯德基出面，覺得這件事很可怕，令人恐懼。氣味很難聞，我一直走到比較遠的地方。經過了第一回催淚彈之後，社會似乎又回復了正常，變得安靜起來。便變成了一個很漫長的持久戰，就開始了往後的79日。」

李福納曾經和不少香港人一樣，認為可以用自己的力量打倒高牆，而無奈感只與日遞增。我認為2019年的運動是一個突破，我身邊的西方朋友，他們從來未試過上街遊行，但他們在2019年都參與了。因為他們知道香港的基本政策和法律轉變，會使這個城市發生不可逆轉的變化。」我們一起走到夏慤道通往立法會的天橋，現在放滿了大於人體的障礙物，阻擋着向議會前進的方向，他說：「立法機關的目的是代表人民，不是去阻擋他們，我認為我們再也不會被允許在香港舉行抗議了。」

曾經以此訂為終生居所，因為政治環境改變，因為港區國安法的落實，他亦和很多香港人一樣，有了離開的打算：「我目前的計劃是去台灣六個月，然後再回到英國。我們現在完全沒有選擇，我們面臨的情況是，沒有任何人能夠做任何事，去保護這座城市。」他指現在並沒有任何機制，可以讓市民的聲音被聽見。正如現在推出的立法會選舉改革，他曾聯絡過中聯辦，希望舉行一個會議去表達意見，但完全沒有成事。「他們給了李慧瓊議員這個機會，但李慧瓊表示她對此沒有任何意見。我有意見，我想表達我的意見呢！」他認為直選議席由70分之40，減少到90分之20，怎能說是朝着着普選取得進展：「這不是進步，是進步的相反。將來在立法會席上的人，只會向安排他們的人進去報告，而安排他們進去的是北京，不是香港人。」

問到他有否因為接受了這個訪問而感到不安全，他說：「對！有的。我認為很多人也感覺到不安，很多人以自我審查來應對這條法例。但自我審查比審查更加壞，法例上的紅線沒有人能夠正確解讀，而顯然可以根據政府的要求而進行調整。這證明每個人都在自我審查，為政府進行審查的工作，這是非常之危險的。」他現在仍堅持每兩至三個星期，便把意見信寄給林鄭月娥，不過多數的回覆也是「無可奉告」。「我認為林鄭月娥從根本上不是一個壞人，但我認為她是一個軟弱的人。在歷史這個關鍵時刻，她曾有機會為香港人發聲，守護香港守護香港人，但她沒有做到，她已不再代表香港人。」

李福納對於離開與否也經歷了一輪掙扎，如果你愛一個地方，應該離它而去嗎？應該一走了之嗎？不過他已對香港的未來完全失去信心：「我認為香港的未來，一國兩制只會是口號，整個城市也會大陸化。這座城市的價值會被摧毁，歷史會被粉刷。基本上我看不見香港有將來，總會有一個將來的，但不是一個我能夠一起分享的未來。」他為自己和其他人的離開傷感，但這也是無何奈何，認為大家想要離開，只是希望去到海外過一個正常的生活：「我覺得很傷心，我不想離開，但我不能停留在一個讓我覺得沒有安全感的地方。我現在認為能夠有所作為，改變這個社會的機會是零，留在這裏有甚麼意義呢？」

今次離開，李坦言不知道將來還能不能，毫無顧忌再踏足香港。他說：「我精神上一定會非常之想念香港，香港是我生命中非常重要的一部份，扎根生活了10年，我覺得自己非常非常非常之投入於這個城市。永久的撤離對我來說是很大的痛苦，但我也有一部份想法不想回來，因為我不想擁有不好的回憶，我想留住美好的回憶。」

記者：鄭汝翹

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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