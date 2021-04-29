筆者身邊很多英國朋友都有下載交友程式「傍吓身」。尤其是在禁足令期間不能隨時外出，Dating App大幅增加了認識新朋友的機會。但是哪一款交友程式在英國最受歡迎？當中又有哪些交友程式最特別？讓我們認識一下在英國下載數量最高的交友程式，為在英國找到真愛作好準備。

第1名︰Tinder 男女比例失衡

相信大家對這個結果完全不感意外。在英國有4百萬用戶的Tinder，不單是英國，更是全球最多人使用的交友程式。Tinder是「Swiping」的始祖，其後「Swipe right」更在英語中引申有「接受」的意思。雖然成功配對300億次，但是Tinder在英國一直被投訴男多女少，比例失衡，使不少用戶轉投其他應用程式。

第2名︰Bumble 女性主導

雖然Bumble的操作與Tinder十分相似，但是女性主導交友過程，使它有着威脅Tinder的能力。Bumble主張「Women make the first move」（女性邁出第一步）。配對期間，即使雙方都「Like」，但是如果女士沒有在24小時內主動對話，配對仍然會過期。荷李活女演員莎朗史東也曾是Bumble的用家，更一度因被懷疑冒充本人，令其賬戶被封鎖。

第3名︰Hinge 發展長久關係

Hinge的口號是「Designed to be Deleted」（以被刪除為設計），以長久關係作為招徠，希望用家最後能找到真愛、刪除程式，故此Hinge在英國亦被稱為「the relationship App」。Hinge的特點是在開始交友前，用戶須要回答3條有趣的問題。這做法不但令其他人知道照片以外的人物性格，還為用家提供話題。Hinge指每4對經它們配對的組合，當中3對都會見第二次面。

第4名︰Match 設戀愛顧問

Match是英國歷史最長的Dating App之一，在英國有130萬名用戶。Match有自己的戀愛顧問，可以就個別用戶的簡介或者配對給予意見。在封城前，Match亦會在英國不同的地方舉辦聯誼活動。雖然現時由於疫情，所有交友活動暫停，但是Match仍有在網上舉辦其他活動，例如了解自我的講座和認識新朋友的測驗遊戲。

Facebook Dating 完全免費

Facebook Dating雖然在英國還未十分流行，但是大家都留意着它的發展。Facebook Dating於2018年在哥倫比亞試行，去年10月引入英國。Facebook Dating是Facebook的內置功能，毋須額外下載。如果Facebook為人垢病的私隱條款不是考量的話，完全免費可以說是它最大的賣點。

除了以上大家都熟悉的程式外，英國最近還有另外4款談論度相當高的交友程式，特別為小數族群而設。

Bristlr 鬍鬚控最愛

Bristlr主打喜歡鬍鬚，口號為「Dating for Beard Fans」。用家可以是一位擁有鬍鬚的型男，也可以是喜歡鬍鬚的美女。Bristlr用法與其他交友程式無異，當配對成功後，其中一方就可以開始對話。應用程式於2014年上架，在加拿大﹑荷蘭﹑英國和美國皆很受歡迎。

Ashley Madison 為「偷食」而設

英國擁有50萬，全球更超過6,500萬名用戶的Ashley Madison的口號是「Life Is Short. 」（人生苦短），大家有猜到它的目標顧客嗎？‬它是特別為「偷食」而設的程式，女士完全免費，男仕每則開始對話的訊息則收取大約2英鎊（約21.5港元）。不要以為收費會令用戶女多男少。Ashley Madison曾於2015年被黑客入侵，當時數據顯示86%的用戶是男性。‬‬‬‬‬‬‬

SilverSingles 銀髮族專用

SilverSingles專為長者而設，適合50歲以上人士。登記時，用家須要填寫長達15到30分鐘的問卷，以了解用戶的個人性格特質。之後程式會根據輸入的交友要求，每天為用戶寄出3至7個交友建議。不要小覷銀髮族這個市場，SilverSingles在英國已經擁有多達7萬名用戶。

Veggly 拍拖去食素

約會去甚麼餐廳，吃哪些菜式，一直都是令人苦惱的問題。最後一款介紹的是專為素食人士設計的Veggly。用戶可以是「vegan」（全素食者）﹑「vegetarian」（素食者）或「working on it」（努力中）。雖然Veggly的原意吸引了大量下載，但是不少用家投訴程式介面難用以及廣告太多。

註︰排行根據 Top Apps on iOS, United Kingdom, Lifestyle, 30 Mar 2021排行。

撰文﹑攝影︰Colette Cheung

英國特許土木工程師。赴英國留學後留低工作，曾居倫敦，現居劍橋郡。因疫情暫時在家工作，共有兩位上司，一位嚴謹認真，一位談笑風生；工作看似自由度大，事實上係唔敢鬆懈。希望疫情過後可以多分享英國辦公室趣事！

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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