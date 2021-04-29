繼早前網上瘋傳懷疑虐待導盲犬嘅的影片後，昨日（29日）再有粗暴對待受訓導盲犬的片段流出。一隻披着紅色背心的導盲犬被兩名男士強制拖行至扶手電梯，影片上傳者從其中一名男士的背囊款式推測，該男士與另一條粗暴對待導盲犬的影片中的男士疑似是同一人，亦即同屬導盲犬服務中心。

網民Max Lau昨日（29日）在社交平台上傳了一條影片，片段中可見一隻同樣披着紅色背心的黑色導盲犬，被兩名男士強制拖行至扶手電梯，其上半身貼着地面，狀甚驚恐。上傳者留意到其中一名男士的綠色背囊，與日前瘋傳影片中的男士所背着的背囊甚為相似，因此懷疑兩者是同一人，亦即同屬導盲犬服務中心。「片中推狗個位嘅背囊人士同昨日瘋傳嘅片中人是同一個人？背囊一樣，相信都係同一個人。個背囊說明邊個係個幕後玩家啦！」再次引起網民嘩然，並關注導盲犬的福利問題。

昨日有網民發佈一條影片，一隻身上披着香港導盲犬服務中心紅色背心的受訓導盲犬欲掉頭向後行走時，戴着眼罩的女訓練員雙手猛力拉扯導盲犬頸帶。導盲犬被扯時疑似尖叫一聲，然後被騰空拉後兩步。過程中，一位男士一直在旁觀看但未有阻止訓練員，該影片上傳者認出這名男士為香港導盲犬服務中心的主席張偉民。導盲犬服務中心於報導刊登後，在社交平台回應指影片於2018年5月拍攝，當時訓練員以「Correction training」的訓練方法糾正導盲犬的行為問題。又指在訓練結束後，訓練員就訓練過程作出檢討，認為「Correction training」並非最適合的訓練方法，至今已轉用正向訓練，豈料今日再次流出同類影片。

記者亦再就最新影片以電郵向香港導盲犬服務中心查詢，但於截稿前未得到回覆。

記者﹕黃藹婷

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