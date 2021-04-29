受疫情的影響，現在不能去旅行，留在香港又怎樣去解旅行癮呢？那惟有靠吃東西。今集《過江龍監察器》就找來這間相信很多人去台灣也吃過的燈籠滷味，不知道台灣跟香港有甚麼分別呢？這次我們便找來在台灣的特派員Afa幫手，進行兩地比較。

燈籠滷味在台灣已經有三十多年歷史，起初滷味店是開在師大夜市，不過當時沒有店名，只在攤檔前掛上兩個大燈籠，之後因為便宜又抵吃，「燈籠滷味」成為師大學生之間口耳相傳的名字，繼而慢慢有名氣。目前在台灣燈籠滷味有三間門市，到2020年，燈籠滷味更開到來香港，現時香港有兩間分店，分別是在銅鑼灣及旺角。

兩地環境大不同

今次特派員Afa去到位於師大夜市、燈籠滷味的始創店。台灣的燈籠滷味較有街頭風味，店家會把食物放在店外，大家可以隨時拿夾子取自己喜歡的食物，再交給店員為你去烹調，之後客人便可以拿煮好的燈籠滷味到地庫的用餐區用餐。師大的燈籠滷味還不含最低消費，而入面更放了一部汽水機，讓客人免費任斟。

而今次我們去位於旺角朗豪坊的燈籠滷味，一看門面已經覺得跟台灣十分不同，可能因為在商場內，整間店的佈局及裝修已較為高級一點，跟台灣店大為不同。而香港不是自己夾食物再交給店員烹調，而是用下單紙下單，雖然在疫情下這樣較為衞生，但卻失去了一點街頭風味。而香港是有最低消費每人$50，另外也會收加一服務費，也沒有汽水機讓大家自己任斟。

同一款食物 香港貴台灣一倍價錢

在台灣有不少人也大讚燈籠滷味便宜又抵吃，可是來到香港，每款滷味也貴差不多一倍。最大原因是店內有不少的食材也是在台灣運過來，例如水蓮、山蘇、花枝丸、甜不辣等，加上選址是鬧市旺區，旺角店更在商場內，租金成本也相對增加。

我們在兩地點了數款滷味進行比較，想知道兩地有甚麼分別？即刻去片啦！

香港燈籠滷味(旺角店)

地址 ：香港九龍旺角朗豪坊4樓10號店

台灣燈籠滷味(師大創始總店)

地址：台北市大安區師大路43號

台灣

採訪：Afa攝影：W.Wong

香港

記者：鄭煒霖

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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