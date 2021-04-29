拍攝前，Anita已經提醒我，她們的貓有點怕人，果然甫進門，五隻貓早已躲得不知所蹤，只剩下剛睡醒的聾貓芝麻，躺在門邊一臉無措地看着我和攝影師。Anita用手語解釋，「因為平時我們不會說話，家裏沒有聲音，突然有健聽的人來到，有人說話、發出聲音，貓咪就會很驚慌，全部躲起來。」只有芝麻因為聽不到，在其他貓咪聞聲而逃時仍然呼呼大睡，懵然不知有人類入侵。

Anita一家四口都是聾人，她先天失聰，妹妹Brenda則因年幼時發燒而致，Brenda形容她們的聽覺，戴上助聽器後會聽到少許聲音，例如聽到有人在附近談話，但具體內容就聽不清楚。雖然她們聽不到貓叫聲、貓「煲水」的呼嚕聲，但無阻她們領養六隻貓。

水滾、門口反鎖靠貓貓得救

貓咪是這個家唯一的健聽成員，Anita形容牠們是救命恩「貓」，因為貓咪不時幫她們解決生活大小問題，「平日貓咪很悠閒，但看到牠們走來走去，好像很緊張，就知道有事發生。」

有一次，Anita的爸爸在露台晾衣服，但不小心反鎖了露台門，爸爸無法返回室內，只能不停大力拍打露台門，希望室內的家人留意到，幫他開門，但Anita和家人都聽不到拍門聲，不知道爸爸被困露台，直至看到貓咪全部目不轉睛地看着露台，她們覺得很奇怪，跟着貓咪的視線看過去，才發現原來爸爸在拍露台的門，Anita笑着回想，「爸爸說我在外面等了很久，有沒有搞錯。」

還有一次，Anita用水煲煲水，她離開廚房一會兒就忘記了，亦聽不到水滾的聲音，當她看到貓咪在廚房門前不停徘徊，就跟着貓咪走進廚房，才記起自己未關火，自此她們家就轉用電熱水壺。

聾人巧遇聾貓找到共鳴

從2014年開始，Anita家先後領養了小荷、小月、巴巴、依依四隻貓，直到2016年，緣份還讓她們遇上一隻聾貓。

Anita在學校任教，有一天有家長在大埔看到三隻約兩周大的幼貓，體形很小，只有一隻手掌般大小，連毛髮也沒有。家長找Anita求救，她們家就接下照顧幼貓的重責。含辛茹苦把幼貓撫養長大，還被感染患上金錢癬，Anita回想也覺得辛苦，「因為每兩小時要餵奶一次，全家人輪流照顧，Brenda要二時起床，我四時起床，另一個家人六時起床。」最後她們領養了其中兩隻幼貓——黃色的蛋撻和灰色的芝麻。

到蛋撻和芝麻約五、六個月大時，Anita就開始懷疑芝麻跟其他貓好像有點不一樣，「平時拿食物，一聽到食物的聲音，全部貓會馬上走出來，但芝麻還在睡覺，要拍拍牠才會去吃東西，每次都是這樣。」她們試過在芝麻旁邊敲打物件、叫喊，其他貓都回頭看着她倆，只有芝麻毫無反應。Anita覺得芝麻的行為很奇怪，這時領養了同胎另一隻幼貓的主人跟她們說，原來他那隻貓聽不到聲音，這時Anita和Brenda才恍然大悟，看來芝麻也是聾的。

「我們覺得養到芝麻是『執到寶』。」Brenda滿臉帶笑地說，「我以前沒有想過，動物也有分聾和健聽，直到現在遇到芝麻，才知道聾貓的生活是怎樣，其他貓可能聽到有聲的時候，已經馬上知道有事發生，但聾貓可能要遲一點才知道。」Anita補充，她覺得聾人的生活也是這樣，比較遲才知道資訊。

聾人遇上聾貓，更令她們找到共鳴，「例如牠睡得很好，牠會想不同方法解決問題，牠的視力很好，我就會觀照，我是聾人，我也是這樣。」看着芝麻的生活，Brenda可以從中看到自己，「聾不是一件壞事，我覺得反而是幸運，因為不會被噪音騷擾，只是聽不到東西，其他衣食住行也沒有問題，就好像我們聾人一般。」

聽不到貓叫不可惜 養出會看手語的貓

愛貓之人最享受摸到貓咪舒服得發出呼嚕呼嚕聲，聽不同長短、音調的貓叫聲猜測主子的心意，但聾人聽不到貓貓用聲音表達情緒，會覺得可惜嗎？Anita和Brenda思考片刻，表情堅定，「不，不可惜。」

比起聲音，她們更着重以表情和身體語言與貓咪溝通，例如手可以感覺到貓咪呼嚕，以手勢呼喚貓咪過來，拍拍梳化示意貓咪跳上來。她們有時也會對着貓咪做簡單的手語，例如做得好、做得不好、吃東西，其中一隻貓還懂得回應她們，「小荷是我們第一隻領養的貓，很有趣，牠看得懂少許手語，但不知道牠怎樣學懂，給牠『做得好』的手勢，牠會喵叫一聲。」

訪問時，Anita最近領養的小貓小雨不停在她腳邊徘徊討摸，喵了幾聲，見Anita沒有回應，牠就用手拍拍Anita小腿，甚至爬上她大腿引人注意。Anita說這也是她們和貓咪溝通的方法，與健聽朋友的貓相比，她們家的貓似乎比較少說話，但更懂得用身體語言表達情緒，特別是芝麻，會輕輕咬她們的手腳討東西吃。

記者：朱琳琳

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