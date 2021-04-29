2019年香港錄得14宗腦膜炎雙球菌感染個案，是近年新高。腦膜炎雙球菌可引致入侵性腦膜炎，加上惡化速度很快，可導致腦部受損甚至死亡，兒科專科醫生何慕清指，感染腦膜炎雙球菌的初期症狀與感冒相似，容易忽略而延遲治療，引發嚴重後遺症。

兩類人士易感染

何慕清醫生解釋，腦膜炎雙球菌會在鼻腔及咽喉生長，主要透過咳嗽、流鼻水和密切接觸傳播，甚至飲食也有機會感染到，而以下兩個年齡層較易感染，「第一是5歲以下兒童，因為他們免疫系統不完善，也擔心感染後會有併發症；第二類是青少年，雖然他們免疫系統發展完善，但經常進行群體及社交活動，都會增加感染風險，其潛伏期一般為3至4日。」

延遲治療或須截肢

何慕清醫生續稱，感染後的初期症狀包括發燒、嘔吐、頭痛等，由於症狀與感冒相似，容易令人混淆。其嚴重性在於細菌有機會入侵血液、腦部或脊髓的內膜，延遲治療有機會出現智力遲緩或身體殘障等後遺症，「有20%患者或須截肢，聽力、視力或腦部發展受影響，有10%患者更會死亡。」有不少人認為血性皮疹是識別是否感染腦膜炎雙球菌的症狀，但何慕清醫生提醒，當患者身上出現出血性皮疹，很多時已屬晚期，所以不能夠用作初期診斷：「記得當年在醫院工作期間，遇過一名1歲多的小朋友，他來自巴基斯坦家庭，在他出生後父親因不幸患上癌症導致不育，所以他是家中唯一的孩子。這位小朋友入院時，已出現皮疹，因而知道他患上這個病。當時立即為他注射抗生素，並送入深切治療部，已盡力幫助他，但最後都未能成功救治。」

兩款疫苗針對兩種血清 接種可獲全面保護

感染腦膜炎雙球菌，最嚴重可於發病24小時內死亡，要預防感染，除了要保持個人及環境衞生外，最有效的方法是接種疫苗。市面上的腦膜炎雙球菌疫苗有兩種，何慕清醫生指，雖然同樣是腦膜炎雙球菌疫苗，但其中一款是針對B型血清，另一款則針對ACWY型血清，「因為每一種細菌有不同類型 ，所以如想得到全面保護就要接種兩種疫苗。」例如兩個月大的嬰兒可開始接種B型腦膜炎雙球菌疫苗，而ACWY型疫苗則可從9個月大起接種。疫苗副作用不多，只有10%至20%的小朋友接種後會出現發燒或接種位置疼痛。何慕清醫生補充，嬰兒出生6個月後，從母體得到的抗體就會遂漸消失，故建議小朋友越早接種疫苗越好，可於兩個月大時接種B型疫苗，有助減少感染及減低疾病的嚴重性。

記者：馮思穎

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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