今日（4月30日）姜濤生日，姜糖不單準備了姜濤電車漫遊港島，搭正凌晨12點，後援會就發佈了姜糖祝賀片，有過百位粉絲送上祝福。姜糖更設計了首個姜濤手機戀愛遊戲，務求達到同偶像拍拖的心願。走到銅鑼灣街頭，不難看見全個銅鑼灣被打造成「姜濤灣」，相信家住銅鑼灣的姜濤一定接收到姜糖們的心意。對於這位日日登上娛樂新聞頭條的姜濤，大家又知多少呢？
內地選秀嶄露頭角
姜B從小喜歡唱歌和跳舞， 2017年首次參加內地選秀節目《快樂男聲2017》，成為港澳4位代表之一，最終更晉身30強。2018年，姜濤參加ViuTV《全民造星1》，以大熱姿態嬴得冠軍，19歲已穩袋100萬獎金。其後與其他11位參賽者組成MIRROR，今年5月更會舉行5場成軍兩周年演唱會，據聞兩張$1,280 VIP票已經被炒至$8,500。
肥仔潛力股
姜濤細細個是個可愛肥仔，體重最高峰曾達200磅，現在即使減肥成功，他仍非常嚴格地控制飲食，不過超級為食的他大呻戒口好辛苦，在節目《考有feel》中經常偷吃道具。除了喜歡吃東西，他還好喜歡小豬羅志祥，更把自己英文名改為與小豬一樣——Show。不過好彩姜濤的感情生活與小豬一點也不似，姜濤指曾經因為肥胖而常被笑，以致長大後性格偏內斂和怕醜，不敢追女仔，更多次在訪問中自爆自己是處男。
最年輕的我最喜愛男歌手
上年姜濤以21歲之齡，破紀錄獲得叱咤頒獎典禮我最喜愛的男歌手獎。今年他在ViuTV主辦的Chill Club推介榜頒獎典禮中，以個人名義贏得年度男歌手銀獎。他在發表感言時指，「希望呢班香港後生仔成為亞洲第一」。此番說話後來在網上瘋傳，大批網民力讚他有大將之風，同時亦重燃了大家對本地歌手和廣東歌的關注，至於姜B可不可以成為亞洲第一，早前《果籽》同事在日本街頭訪問了幾位日本女生，大家大讚「他好靚仔」。
吸金力特強
受疫情影響，很多商場活動和演唱會都叫停了。不過姜濤殺出重圍，一口氣不斷接拍廣告，2020年有報道指，姜濤的收入反超前Eason。今年（2021年）才過了4個月，姜濤已經拍了超過20個廣告，更自爆「已經睇緊樓」。
他有如此大的吸金力，皆因他有強大的「姜濤經濟圈」支持着。姜糖中大多是消費能力高的中產和媽媽級，不過最重要都是肯洗錢，而且捨得洗錢，姜濤所代言的品牌明顯也是看准這群忠實的媽媽級姜糖。早前大台在節目記招中惡搞姜濤惹來公關災難，被姜糖洗版狂轟，令馮盈盈急急補鑊，在社交網上自貼合照指自己是「鏡粉」，Bob亦都立即道歉「滅火」，才稍事平息姜糖心頭之憤。可見姜糖的力量不局限在金錢應援之上，就連內部的凝聚力和創意都是近年粉絲圈少見，過去幾年她們都有親自作曲填詞送給姜濤作生日禮物。今年暫時是送新西蘭地皮的姜糖最有新意，不知下年又會準備些甚麼呢？
記者：劉芷晞
編輯：鄒仲安
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