早前阿嬌（鍾欣潼）亮相內地綜藝節目，被發現身材大走樣，星期三（28日）好姐妹阿Sa（蔡卓妍）亦大爆，阿嬌因為荷爾蒙失調而導致身材走樣。

婦產科專科醫生方秀儀接受電話訪問時表示，荷爾蒙是由內分泌系統負責分泌，荷爾蒙失調即是內分泌失調，當內分泌系統出現紊亂，某種荷爾蒙水平過高或過低，就造成內分泌失調，同時荷爾蒙失調亦可劃分為4大類。

荷爾蒙失調4大分類

第一類：女性荷爾蒙（雌激素）失調

症狀包括經期不準、經量過多，容易出現水腫、肚脹以及焦慮等，亦有機會引致乳房的變化導致乳房脹痛或乳腺增生。

第二類：甲狀腺素失調

甲狀腺過高或過低都會影響經期不準、經量過多或過少，容易水腫或肥胖。

第三類：壓力荷爾蒙失調

壓力荷爾蒙包括由腎上腺分泌的腎上腺素、正腎上腺素及皮質醇等的荷爾蒙，由於這些荷爾蒙在處理壓力中扮演重要角色，因而被稱為「壓力荷爾蒙」。但腎上腺素疲累的人會出現容易疲倦、難減重、嗜甜、愛喝咖啡及嗜澱粉質等症狀。

第四類：男性荷爾蒙失調

高其實女性體內除了雌激素外，亦同時有雄性激素，兩者在體內維持平衡，但當雄性激素過高時，女士會出現體毛過多、易出油、易長暗瘡及禿髮等問題，同時亦會引致多囊卵巢症。

方秀儀醫生補充，因為內分泌是一個複雜的系統，會受環境毒素、情緒壓力、營養、疾病及年齡增長影響，所以生活壓力大、精神長期緊張或睡眠不足、飲食營養不均衡，以至體重過輕或過重，都有機會導致荷爾蒙失調。然而內分泌失調情況除了影響外觀，亦會影響身體的健康，如多囊卵巢綜合症患者，由於長期沒有排卵，會導致經期不規律，並且由於子宮內膜長時間被雌性激素刺激，有機會增加子宮內膜增生及患上子宮內膜癌的風險。同時，多囊卵巢綜合症患者，因為有胰島素抗性的關係，較高機率發展成第二型的糖尿病，增加高血壓、高血脂肪及冠心病的風險。

而腎上腺會分泌壓力荷爾蒙，如若分泌太多，亦會導致心跳加快，增加患高血壓、高血脂、高血糖等的慢性疾病的風險。至於缺乏雌激素則會提早出現更年期問題，同時卵巢亦會提早衰退，引致骨質疏鬆及不孕問題。現時西醫在治療荷爾蒙失調上，主要處方口服荷爾蒙，保持荷爾蒙於正常水平及調整經期。

中醫湯水助紓緩 雙皮解鬰化濕湯

註冊中醫楊澤琪亦表示，在中醫觀點上女性荷爾蒙失調表示肝、脾及腎出現問題，同樣會出現上述西醫所提及的情況，至於最近阿嬌突然暴肥，楊澤琪醫師猜測可能性有很多，如多囊卵巢綜合症比較常出現於20至45歲的女士身上，因為卵巢內有很多不同大小的水囊，引致月經不準時及不能正常排卵，影響雌激素分泌而引致身體肥胖；亦有情緒病的人士，因須要長期服用精神科藥物，而引致明顯肥胖等。

在中醫角度上，肥胖主要原因是脾虛濕重產生痰飲引致體內水液及其他代謝產物過多以致體型膨脹，至於深入原因當然要由中醫師去判斷，一般治療方法以健脾化痰祛濕利水為主，以下介紹一款可以避免及減輕女性荷爾蒙失調的湯水，功效為疏肝解鬰及補腎健脾。

雙皮解鬰化濕湯材料（二人量）：

黑豆：1.5両

浮小麥：2両

青皮、陳皮、淮山：各1両

瘦肉：半斤

蜜棗：3-5粒

製作方法：事前把藥材先浸泡1.5小時，然後加入五至六碗水煮成兩碗水，時間約需1.5小時。

記者：曾怡

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）