小時候我們經歷過認識和區分有益和有害動物，但這種區分方式的標準是甚麼呢？早前互聯網上流傳一段影片，顯示公園內有蛇出沒，然後有人擲磚頭驅趕該蛇，這個做法引起網民爭議。

影片於Facebook「Mei Foo 美孚」群組流傳，首先有網民貼文指有蛇於公園內出沒，提醒大家要注意，及後有網民貼出一段影片，顯示蛇似乎正在逃入草叢中，有人向牠投擲磚頭，該蛇疑似受驚即鑽進其他地方，遊走一段距離後，正要沒入草叢時，有人再擲磚頭，疑似擊中蛇後，片段便終止。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事Victor看過相關片段後，認為該蛇應該是香港常見且沒有毒性的水律蛇/滑鼠蛇，或許是因為天氣回暖，冬眠過後的蛇出來覓食而被市民發現。他表示，遇見的無論是否毒蛇，也毋須過於驚慌。「香港有50多種的本土蛇物種。大部份蛇對人類沒有太大威脅，除非牠們感受到危險或被包圍，否則都不會主動攻擊人。」同時，他指出大部份蛇都是以害蟲為食，在自然生態系統中擔當重要的角色，所以千萬不要胡亂攻擊。可能市民普遍對蛇的認知都是有毒，所以才會有此反應。下次遇到蛇，只須保持冷靜，慢慢退後，保持至少兩米的安全距離，之後牠們通常會逃離到最近的遮蔽處。

Victor亦提醒，部份品種的蛇類於香港屬受保護動物，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人不合理地而引致動物受傷及不必要的痛苦，一經定罪，最高可判罰款20萬元及監禁3年。

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撰文：Kaming Lee

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