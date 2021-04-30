上星期Apple在發佈會中發佈了多項新產品，除了Gadget Guy已搶先開箱試玩的AirTag和紫色iPhone 12外，還有新的M1核心iMac、iPad Pro和新Apple TV。雖然大多產品都未見實機，但相信心急的果粉已經準備好入手新機，當中iMac、iPad Pro和新Apple TV就將會在今日（4月30日）晚上8點開始接受訂購，有興趣的果粉不妨開定電腦等訂機，因為在全球晶片短缺的傳聞下，話唔定新機都係有限供應，早訂有着數。

另外，不少人都對紫色iPhone 12及iPhone 12 mini的實物顏色相當有興趣，除了可以睇返Gadget Guy之前的介紹外，今日（4月30日）起亦可以去各大Apple Store睇睇實物，甚至入手。當然喇，用法有趣的AirTag亦會登場，有興趣更深入了解的人不妨去望望。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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