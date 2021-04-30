近日經歷過阿布泰一事，大家對良心經濟圈的熱情又再次燃起。對於良心店，一律建議分散投資。第一集我們先鎖定新蒲崗，新蒲崗屬於黃大仙區，在過去的一屆區議會選舉，是最早得到全數民主派的議席的地區。雖然這區仍是舊樓和工廈林立，沒太多娛樂設施，比較少「區外客」，但其實這裏臥虎藏龍，一個新蒲崗就有近30間黃店。

說起新蒲崗有甚麼好吃，就要數到大排長龍的懷舊風Cafe「窩子」，主打鹹甜窩夫、疏乎厘pancake等等，開業將近七年，人氣依然有增無減。記者邀請到居住在新蒲崗超過20年的街坊Winnie同行，Winnie指店舖樓上不時會舉辦市集，通常會指示在窩子旁邊的樓梯上去，所以住這裏的居民就算未曾光顧，也會知道窩子的名字。慢煮手撕豬腩窩夫三文治是店內的特色窩夫之一，酥脆鬆軟的窩夫配上鹹食，比起一般的水果配搭更有新鮮感。手撕豬腩肉以燒烤醬調味，十分惹味。另一款人氣甜品是意大利芝士忌廉梳乎厘鬆餅，看見鬆餅震動的樣子可見其空氣感十足，鬆軟質感軟綿，入口即融，每一口都是濃郁的Tiramisu味，表面撒滿的脆片更是錦上添花，顯得鬆餅特別軟熟。創新口味還有慢煮口水雞薄餅，店內自製的酥皮薄餅融合川味慢煮雞扒，味道就像吃麻辣米線一樣，口感卻是香脆酥皮，香辣口味令人忍不住多吃幾塊。

第二站來到新蒲崗廣場，Winnie說隨着新蒲崗越來越多發展，新建的大型商場更吸引人流，現在新蒲崗廣場已變得平民化，比較多興趣班和補習社。「還有神奇的一件事，在這個廣場裏竟然有個公共圖書館。」正因為新蒲崗公共圖書館座落於此，所以會有很多街坊和小朋友過來，也招徠了一些特色小店。在商場二樓就有一間同時經營日本料理和泰菜的餐廳，老闆Alvin在新蒲崗扎根多年，曾經營過泰國餐廳近六年，受疫情影響和租金壓力而結業。後來，他在大集團的居酒屋工作時，機緣巧合下結識了當時的廚房經理，「我看見他工餘時間會拿着料理書來看，而他看的料理書並非餐廳的食物，他會不停學習更多日本菜的知識。我很欣賞他煮食的理念，還有他的堅持。」Alvin於是向他提議一起開店，又找回泰國餐廳的舊拍檔，合作做一間新穎的東南亞餐廳。

兩個舖位沒有明顯分隔，但從擺設上就能一眼看出日本餐廳的精緻和泰國餐廳的風情。日式串燒全部選用日本材料，就連免治雞肉棒也是自家製的，而不是用到貨材料。簡單如燒雞翼，也是經過廚師的巧手，熟練地翻轉四五十次，才燒至皮脆肉嫩。老闆特別推介的還有日本銀杏，外皮沾上少許油份，燒至微焦，十分香口。雞皮餃子以原塊雞皮包裹着餡料，咬開多汁同時帶豐富的雞油香氣。另一邊廂，泰國菜必備的海南雞飯是老闆的得意之作，海南雞飯肉質鮮嫩，雞皮特別爽滑，雞皮下有一層啫喱狀的膠原蛋白，晶瑩剔透，是冰鎮過後的精華所在。油飯不像坊間做法使用黃姜粉，而是用雞湯和泰國香料來煲飯，主要靠濃郁雞湯令油飯色香味俱全。

最後到訪的餅店是Winnie私藏的良心店之一，店面裝修不太起眼，舖面也不大，卻擺滿各式各樣精緻的麵包、蝴蝶酥、千層酥、曲奇等等。我們突然亂入拍攝，即使老闆正在忙着焗包，仍然熱情地招待我們，向我們推介店內名物：炸包。靈感來自於柏林果醬包Berliner，像冬甩一樣，中間包裹多種口味的餡料，又混合了港式沙翁的元素，表面沾滿砂糖，接上手時新鮮熱烘烘，咬下去有吃冬甩「爆漿」的感覺。蝴蝶酥、杏仁酥、芝士條的脆度口感各有不同，店內亦設有試食樣本，讓客人可以試完再買。

在新蒲崗遊走一天，記者除了感受到區內的人情味，還有店家的隨性。Winnie表示新蒲崗的小店都會不定期休息，即使上網查資料也未能作準，就像拍攝當天，記者到達餐廳後才得知休店。如果選擇周末到訪，最好還是先打電話查詢營業時間，以免摸門釘。

窩子

新蒲崗仁愛街36號地下

拾う月

新蒲崗崇齡街33號新蒲崗廣場2樓C39號舖

好運泰國美食

新蒲崗祟齡街33號新蒲崗廣場2樓C38號舖

理想餅店

新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座地下7號舖

記者：黎婉婷

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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