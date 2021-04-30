非牟利組織「NPV 流浪動物醫療基金」為了讓一眾不幸離世的浪浪有尊嚴地離開，前往彩虹橋，故成立動物善終基金，提供善終服務處理遺體。

新成立的「權權社區動物善終基金」，以已故藝人曾偉權先生為名。曾偉權先生一直在動物權益、善終服務上不遺餘力，故「NPV 流浪動物醫療基金」希望曾偉權先生對動物的愛及精神能夠藉此傳承下去。

市民若在街上發現唐貓、唐狗的遺體，可以透過WhatsApp 62191465聯絡善終基金，並提供申請人的姓名、貓狗的遺體相片，以及發現遺體的地點，例如是燈柱號碼、附近店舖名稱，或是拍攝附近環境的照片。批核成功後，可於原地等候善終公司到達現場。若然未能於原地等候，可用物品先遮蓋動物的遺體，並在當眼處上寫明已聯絡善終公司處理。

NPV於2005年由一班志願人士籌備成立，為流浪動物提供醫療服務及爭取動物權益。而「權權社區動物善終基金」全賴熱心人士募捐，如欲支持基金運作，可以掃描「權權社區動物善終基金」的二維碼、使用「轉數快」或到各大商舖捐款箱捐助支持。

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資料來源：NPV 流浪動物醫療基金

撰文：黃雅純

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