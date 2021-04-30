「Sana你掉了東西了。」「跌了甚麼？」「戒指。」剛剛才打完一場訓練賽，現在是全職MMA教練的朱國棟(Tony）單膝跪下，向剛剛鼻子被打中、頭髮亂了的烏克蘭女友Sana（Oksana Klim）求婚，Sana爆喊答應，這是一個港男與烏克蘭女的愛情故事。港男Tony今年40歲，小時候愛打機，日打8至10個鐘，高峯期胖至200磅，長大後成為電子工程師。有天，他突然想減肥，從小愛武術的他就去學拳，一學就愛上這種挑戰極限、拳拳到肉的運動，「因為唔懶得，一懶，就會俾人打。」2010年取得金腰帶，成為香港泰拳拳王，綽號「雷鳥」，現在他是全職私人MMA教練。Sana來自烏克蘭，21歲的她是一位模特兒，六年前來港工作，愛上這個五光十色，又被大自然圍繞的香港。「烏克蘭好少模特兒工作，即使有，人工都好少。香港係國際城市，好多國際品牌都鍾意搵歐洲面孔拍攝，比較多發展。」夢想是做專業化妝師，現在她除了工作外，會去做兼職司儀和上化妝課，想盡辦法留港。

戰爭成就性格 鐵漢也有柔情時

三年前Sana到Tony的拳館上免費體驗課，看到正在為徒弟做訓練的他，眼神裏有火，「佢好愛自己嘅工作，我睇到嘅唔只係肌肉，仲有野獸般嘅能量，我覺得好性感。」醞釀數月後二人發展成為情侶。有一次比賽，Tony因為缺水導致肌肉二級拉傷，物理治療師勸他退賽他不從，台下的Sana不害怕也沒叫他投降，「佢好想我上擂台，台下用俄文『衝呀衝呀』咁叫，我覺得，佢就係我想要嘅女人。」

早陣子有在港烏克蘭人拍了一條YouTube街訪，問香港人對烏克蘭的印象。有人開心興奮答：「盛產靚女」、「戰鬥民族」；偶有人回答：「打緊仗，感謝支持香港。」烏克蘭有漂亮的自然風光，但一直在戰爭狀態，那樣的生活改變了他們的日常，成就了他們的性格。問Sana覺得烏克蘭男跟港男的分別，她說：「烏克蘭男人要保持硬漢形象，好少表現悲哀，看慘情片都冇表情，但我覺得壓抑太耐，總有一日會崩潰。」港男Tony連看宮崎駿動畫都會哭，她笑他，他害羞搵手撥開，Sana卻說：「我鍾意。」

Tony拍過不少拖，港、日、韓、波蘭和烏克蘭都有，Sana是她第二個烏克蘭女朋友。他較認同歐美式的感情觀，男女約會初期有緩衝期，即使拖手接吻都未算正式拍拖，大家仍有選擇權，可多約會異性，大家覺得是時候了才約定繼續發展，這觀念較難用在港女身上，「出兩次街就當男女朋友，一日打好多電話，問你點解唔返屋企，點解同其他女仔傾偈，我覺得我哋都未拍拖點解會咁？」烏克蘭的女生則堅強，自主性高，疫下二人經常練拳，面對拳王Sana知道沒可能贏，而Tony雖會就住打，但一樣會痛，「有一次我一拳打在她肝的位置，唔會傷人但會令人冇力，佢痛到縮喺地唔郁得，我內心勁驚，心諗『死喇，佢起身實嗌分手，點𠱁好。』點知佢起身冇鬧我，仲話要學嚟打返我。」

港女太依賴 「終於有人管到我」

港日韓波蘭的女生Tony都與她們拍過拖，他愛照顧人，但見到對方事事依賴，要報到、要交代就覺得辛苦，覺得也許自己根本不適合結婚。但遇上的兩個烏克蘭女子，都是給予100%信任，放他自由做自己的事，但就要信守原則與承諾，「佢叫我5點返屋企，我3點半就執嘢撤退。以前我會試底線，我話12點走，玩到1點、點半冇事，就玩通宵。而家如果我飲醉酒，佢話鎖門就鎖門，第二朝佢仲要踢醒我，朋友都話終於有人管到我。」就是這份強悍讓他感到安心，有一次他問Sana若有一天他出事了，可否幫他照顧家人，Sana爽快的說：「OK啊！」就是簡單一句OK，「我覺得即使將來我們有小孩，我卻出事了，她都可以繼續活得好。」

烏克蘭VS香港小矛盾

港人遲婚惹懷疑

在烏克蘭，大家很早就結婚組織家庭，遇上Tony後覺得奇怪，「25歲未婚與家人同住，你一定有問題，沒人想嫁給你。」但後來知道港人遲婚買樓難，工作略有所成家人又老了，照顧家人也是種文化才釋懷。

smart casual等於運動服？

香港部份男生都不太注重打扮，有一次去高級餐廳，Sana跟Tony說要穿smart casual，但他卻穿上運動服，更搞笑說：「咁樣唔smart？」當時穿上高踭鞋，漂亮裙子的她沒好氣說：「這個是運動裝！」經過那次後，他的外形打扮已經交由Sana全權打理。

落足料天價羅宋湯

傳統中國人覺得食雞要原隻上寓意「有頭有尾」，Sana卻最怕看見雞頭雞腳，二人每星期都會回Tony媽媽家食飯，Tony媽媽說：「有時她來食飯，煲湯要小心，撈到雞腳會嚇死佢。」烏克蘭有種傳統羅宋湯，但材料在港不易買，不懂中文的她惟有去賣外國食材舖頭買，味道很好，但一看收據Tony嚇了一跳，「700蚊兩碗湯！」

記者：陳慧敏

攝影：郭于祺、伍永健

部份圖片由受訪者提供

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