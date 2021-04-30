香港社會氣氛變天，令不少港人都有移民或移居海外的念頭。然而，在決定移民後，家中成人除要處理繁瑣的事務安排外，更重要的是要控制自己的情緒之餘，還要照顧子女移民前後的心理健康，相信這絕不是件容易的事。曾有美國大學的硏究指出，移民是人生五大壓力的誘因之一，如處理不當，或會對精神造成創傷，有機會帶來抑鬱、焦慮等心理健康問題。

因移民致心理壓力 小心會有創傷後遺症

美國俄亥俄州東北部的大學醫院（University Hospitals of Northeastern Ohio）的學者表示，移民跟離婚、失去至親、身體嚴重受傷和失業並列人生五大壓力的成因之一，故不要輕視遷居至一個全新環境所帶來的變化而形成的心理壓力。就像其他精神創傷一樣，移民的壓力如處理不當或許會令人產生各種如抑鬱、焦慮，甚至創傷後遺症等問題。

壓力會令身體出現變化，大學醫院的綜合健康網絡負責醫生Francoise Adan表示，體內的壓力荷爾蒙、皮質醇會令身體出現腸胃消化不適，連帶免疫系統和睡眠亦會受到干擾。別以為只有成年人會感到壓力，家中年幼的子女或已屬青春期的青少年，亦同樣會感受到移民所帶來的精神困擾，有時由於他們的心智尚未完全成熟，還是要有成人的輔導才能渡過這些人生難關。

在準備移民之時，家長可留意以下幾項由美國Evolve青少年復康中心提供貼士，幫助子女緩解移民帶來的壓力。

紓緩子女移民壓力6大貼士

1.盡量提早通知

家長盡量在移民前提早告知子女家中將會有此變動，讓他們有較多時間去消化和準備這重大變化。當跟子女討論移民內容時，盡量多給一些正面想法，如他們可能有更大的睡房，又譬如小朋友能擁有各自的房間。假如新居與現居有明顯分別的地方，如將會有小花園，也可以先多跟小朋友討論，讓他們能有所期待。家長即將移民新環境，現實上有更多的考慮或不定性，但家長在「輔導」小朋友的同時，自己亦不妨多往正面處想。

2.不要忙亂

盡可能提早處理運送家具、日常物件的事情。把此等細節繁瑣的事情堆在短時間內處理，只會令自己更緊張。如情況許可的話，宜把事情分階段進行，那便可減少抓狂的機會。同時在移居後，家居雜物用品能按時到達，亦可令初到貴境的子女較易適應。當舊居完全清理後，不妨帶小朋友到舊居看看，這個跟舊居說再見的「儀式」會令他們較易息懷。

3.保留子女的物件

如果子女性格特別感性，請盡可能讓他們帶同較多的私人物品到新的居住環境。雖然這樣做或會加重行李量，但不要輕看這些物品在全新且陌生的居住環境下對他們的慰藉作用。當然如果你的子女（尤其是年齡已近青少年階段的）要求更換新的物品，家長亦應盡量按他們的要求做。

4. 協助子女跟友人保持聯絡

子女之所以對移民感到不安憂慮（其實成年人亦會這樣），很大程度是因為這意味着他們將會失去熟悉的朋友及鄰居。家長可幫忙協助維繫他們的關係，例如建立聯絡方法如視像電話，讓小朋友明白移民並不代表從此失去朋友。

5.認同感受 予以安慰

就算家長事前如何準備十足，移民都是一件難捱的事，你的子女或會在移民前後感到傷心甚至會哭出來。在這個時候家長應盡量陪伴，聆聽他們的感受，千萬不要忽略或輕描淡寫地胡混過去。

在子女情緒波動之時，家長亦不宜只跟他們說要向好的方面想這等說話。家長在適當的時候當聆聽者，認同其感受至為重要，可嘗試多以肢體語言如拍拍背、肩膀、抱一抱，以溫柔的語氣去敍述他們所表達的感受，亦可按情況透露自己對移居的感受，如「你覺得新環境像沒有朋友，其實媽媽有時都會這樣想......」嘗試讓子女明白他們並不孤單。

6.尋求專業人士協助

如發現移民後一段時間，小朋友的情緒仍然波動，家長宜尋求專業人士輔導協助。早期的介入輔導對移居造成的心理創傷有明顯幫助，家長不要掉以輕心。

資料來源︰evolvetreatment ;uhhospitals

撰文︰李飛

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