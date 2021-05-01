世界各地不時都會發生毛孩護主的事情，除了讚嘆毛孩真的是人類的忠心好友外，卻甚少會給予獎勵或者頒獎等的致謝事宜。不過，早前美國德州消防局就特別向一隻美國鬥牛犬頒發了一枚獎章和一個蛋糕，以讚揚這隻狗狗的英勇行為。

據當地消防局（The El Paso Fire Department，EPFD）於Twitter發文表示，事情發生於4月中於美國德州厄爾巴索（El Paso )，一隻美國比特鬥牛犬（American pit bull terrier）Astro於小主人遇到緊急醫療事故時，牠立即跑出去吠叫，並四處奔跑向鄰居尋求協助。及後鄰居成功找到小主人的位置，並及時送院治理。當救護車到達後，Astro甚至試圖鑽進救護車，希望陪伴小主人一同前往醫院。

因此當地消防局和厄爾巴索動物服務局（El Paso Animal Services）決定向Astro頒發一枚獎章和一個蛋糕，以獎勵牠的行為。主人Bertha Martinez表示他們於一年前收養Astro，沒有想過牠能夠在緊急情況下做出英勇的行為，家人對此表示驚訝。不過有件事可以肯定的，就是牠以後會一直與家人一起生活，不用再在外流浪了。

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資料來源：The El Paso Fire Department

撰文：Kaming Lee

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